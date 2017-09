La Junta "entiende" la "tensión" de los alcaldes respecto al metro y pide "disculpas" a la ciudadanía

11/09/2017 - 12:19

La delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, ha señalado este lunes que "entiende" la "preocupación" y "tensión" de los alcaldes respecto a la puesta en funcionamiento del metro, que continúa en fase de pruebas, y ha pedido "disculpas" a la ciudadanía asegurando que se pondrá en marcha "lo antes posible", sin "lanzar" una fecha concreta.

GRANADA, 11 (EUROPA PRESS)

A preguntas de los periodistas, la delegada ha hecho hincapié en que desde la Consejería de Fomento se está "trabajando muchísimo" y con el "máximo respeto" a los alcaldes de los municipios por donde discurre el metro --Granada, Albolote, Armilla y Maracena-- para tenerlos informados de todo y a los que la Junta prevé anunciar "con 48 horas de antelación" la entrada en servicio comercial de la infraestructura.

"No me puedo lanzar a deciros una fecha (...) no puedo decir si va a ser esta semana, será lo antes posible", ha aseverado Sandra García, que ha pedido "disculpas" a los más de 500.000 habitantes de Granada y el área metropolitana que va a atender este sistema de este transporte metropolitano que se traducirá en "millones de viajes".

Estas declaraciones se producen después de que el alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), anunciara a finales de la semana pasada su pretensión de convocar a los alcaldes afectados por el metro para dar un paso más "de manera conjunta" en la exigencia de que se ponga en marcha lo antes posible.

Días antes, anunció en rueda de prensa que había pedido formalmente a la Consejería de Fomento y Vivienda que compense a la ciudad con más de 500.000 euros por la ampliación de líneas de autobuses derivado del retraso de la puesta en funcionamiento, un montante que "cada semana que pase se irá incrementando".

La fecha de la convocatoria con los ayuntamientos se concretará en los próximos días y entre sus objetivos está el de pedir explicaciones a la Junta a través de una comisión permanente de cuáles son las circunstancias por las que el metropolitano aún no ha entrado en servicio comercial.