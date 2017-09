Monago cree que el "socio" elegido por Vara para los PGEx es Podemos y apuesta por suprimir el impuesto de Sucesiones

11/09/2017 - 12:15

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha considerado que el "socio" elegido por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para la negociación de los presupuestos autonómicos (PGEx) de 2018 es Podemos, toda vez que "a día de hoy" los 'populares' "no" han recibido "nada" de documentación sobre dichas cuentas ni se han sentado "todavía" a negociar.

MÉRIDA, 11 (EUROPA PRESS)

Esta circunstancia choca, según ha explicado Monago, con lo ocurrido en la negociación de los dos últimos presupuestos extremeños, cuando "en julio" Junta y PP ya habían empezado a hablar sobre la cuestión y en "agosto" ya estaban "trabajando" en la misma.

Tras incidir en que es "muy respetable" si el PSOE quiere "acordar" con Podemos, toda vez que dicho partido "puede acompañarse de quien quiera", ha defendido que en todo caso se ha producido un "viraje" en este tema de la negociación presupuestaria por parte del Ejecutivo autonómico.

En rueda de prensa este lunes en Mérida con motivo del Comité de Dirección de su formación, el 'popular' ha planteado no obstante que si su partido fuese llamado a negociar las cuentas extremeñas de 2018 por parte de la Junta, ha dicho, entonces plantearía una serie de reivindicaciones, como la convocatoria de la comisión de evaluación del cumplimiento de los Presupuestos autonómicos de 2017, y hablar sobre una bajada de impuestos en la región teniendo en cuenta que la economía "va mejorando".

En este punto, Monago ha afirmado que para su partido sería "muy importante" la supresión del Impuesto de Sucesiones en Extremadura, ya que esta cuestión supone "un clamor social".

Sobre estas reclamaciones, ha apuntado que "no" suponen "líneas rojas", en tanto que él "nunca pone" este tipo de "líneas rojas", aunque ha recalcado en todo caso que el PP va a "poner energía" en las citadas peticiones.

En todo caso, ha reiterado que el hecho de que "a día 11 de septiembre no" se les haya facilitado "todavía un papel" al PP sobre presupuestos por parte de la Junta "ya está indicando la voluntad de una parte", pese a que --recuerda-- los 'populares' han "cumplido" lo acordado con el Ejecutivo extremeño, incide, en las dos últimas cuentas regionales.

CURSO POLÍTICO

Asimismo, de cara al nuevo curso político, el presidente del PP extremeño ha defendido que es "importante" que "no" se desenfoque, ha dicho, la atención sobre el que a su juicio es "el principal problema" de Extremadura, el paro.

Sobre este asunto, ha recordado que el desempleo "amenaza a muchas familias todavía", y ha incidido en que hay que "buscar entre todos soluciones a este problema", situándolo en un "orden de prioridades" con "todas" las "energías", en tanto que se trata de un tema "capital", ha dicho.

En este punto, ha criticado que con motivo del Día de Extremadura "nadie" más que él "prácticamente habló del paro", pese a que este asunto supone a su juicio "la primera responsabilidad" del presidente de la Junta, el socialista Guillermo Fernández Vara.

También sobre el Día de Extremadura, Monago ha criticado el "sesgo" introducido a dicha celebración, al entender que "hubo más planos" televisivos del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que de los "protagonistas" de la efemérides, los galardonados con la Medalla de Extremadura.

En este sentido, se ha mostrado "encantado" de que Pedro Sánchez pueda visitar la comunidad y acudir al acto con motivo del Día de la Comunidad, aunque ha considerado al mismo tiempo que "se le ha ido la manita a alguien del Gobierno extremeño a la hora de dirigir la realización" de la emisión televisiva del acto de entrega de Medallas de la región, una cuestión que a su juicio supone un tema "político", al haber salido el líder nacional del PSOE "más en la televisión que los galardonados".

"Eso no es trabajar en un Día de Extremadura incluyente", ha aseverado el 'popular', quien ha incidido en que el Día de la Comunidad debería servir para "sentirse cómodos todos" los ciudadanos de la región.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otra parte, Monago ha subrayado la importancia, ha dicho, de que surja un "acuerdo" de la Asamblea de Extremadura en materia de financiación autonómica, tal y como ha propuesto el presidente de la Junta; al tiempo que ha defendido que en todo caso "más importante" aún sería que en el seno del PSOE existiese un "acuerdo" sobre esta temática.

Así, ha pedido al jefe del Ejecutivo autonómico, Guillermo Fernández Vara, que "se ponga de acuerdo con los suyos (el PSOE)" en cuanto a los principios que deben regir en la negociación de la próxima financiación autonómica, teniendo en cuenta que --ha afirmado-- el PSOE está "principalmente en el principio de ordinalidad" que perjudica, ha dicho, a Extremadura.

Al respecto, tras incidir en que en realidad "pagan las personas y no los territorios", ha reivindicado el "principio de solidaridad" recogido, ha subrayado, en la Constitución Española, ya que sin la aplicación de éste --ha advertido-- comunidades que "necesitan un plus" como Extremadura "no" convergerían. "Y por lo tanto no hacemos una España donde todos vayamos a la misma velocidad, que ese es el objetivo, sino donde cada uno va a su velocidad en función de lo que recauda en su territorio", ha añadido.

De este modo, ha considerado "importante" que Guillermo Fernández Vara busque "aliados" de otras CCAA en materia de financiación autonómica, aunque ha reconocido que con Andalucía "lo tiene difícil" en tanto que esta última región, ha apuntado, "lo que quiere es que se prime la población" en la negociación de dicha temática.

"Es verdad que los intereses de Andalucía son distintos a los intereses de Extremadura", ha apuntado el 'popular', quien ha añadido que "hay otras comunidades" como Valencia y Baleares que "lo que quieren es principio de ordinalidad". "Muchos son los que quieren el principio de ordinalidad" en el PSOE, ha advertido Monago.

FERROCARRIL

También, en materia de infraestructuras de comunicación, Monago ha señalado que supone un tema "importante" para la comunidad y, en concreto sobre reivindicaciones de mejoras ferroviarias, ha indicado que el presidente de la Junta en agosto "ninguna" vez ha llamado al ministro de Fomento para comunicarse con motivo de las "incidencias" sufridas por trenes en la región.

Como contraposición, ha indicado que él sí que ha llamado al ministro de Fomento en verano "dos veces", una para "pedirle el centro de mantenimiento que se ha comprometido en hacerlo en Badajoz" y otra para "recuperar el Talgo que quitó el PSOE en el 2010", algo también a lo que según ha dicho se ha "comprometido" el Gobierno central.

Al respecto, en materia ferroviaria, ha defendido que "hay que avanzar más" en un tema "oxidado" durante "décadas", y pese a que Se están poniendo ya las vías de alta velocidad", ha resaltado.

"Hay que seguir avanzando, por supuesto que hay que seguir avanzando. Que la gente que está indignada porque se queda tirada en la vía tiene razones para gritar, tiene toda la razón del mundo, pero sería injusto reconocer que se van avanzando cosas", ha espetado.

En este sentido, ha criticado que después de haber gobernando "casi toda la vida" en Extremadura, ha señalado, en la región, el PSOE trate de decir "cuándo es el momento del tema y cuándo no es el momento" de la reclamación cuando fue ese partido el que "quitó" el Talgo en 2010, ha recordado.

"El momento es ahora, pero ha sido hace dos años, ha sido hace seis años, ha sido hace siete años", ha incidido Monago, quien ha recordado que cuando "se quitó el Eje 16" por parte del ministro socialista José Blanco "todo el mundo" se mantuvo "callado" y "no pasó absolutamente nada".