El PSOE confía en que los presidentes de Renfe y Adif traigan "buenas noticias" en su visita de este martes a la región

11/09/2017 - 12:25

El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha confiado en que los presidentes de Renfe y Adif traigan "buenas noticias" en la visita que tienen previsto realizar este martes a la región extremeña.

MÉRIDA, 11 (EUROPA PRESS)

"Seguramente traerán noticias nuevas a la CCAA y esperemos que las noticias que traigan sean buenas noticias para nuestras infraestructuras ferroviarias", ha señalado Juan Antonio González, en rueda de prensa este lunes en Mérida, respecto a la visita de los presidentes de Renfe y Adif.

En cualquier caso, "eso no significa que dede el PSOE vayamos a parar en esta reivindicación, todo lo contrario", ha advertido el portavoz socialista, quien ha reafirmado que el Día de Extremadura sirvió para "dar el pistoletazo de salida a las grandes reivindicaciones que habrá en los próximos meses", por lo que ha señalado que "independientemente de los anuncios que nos hagan mañana, esto es imparable".

Para González, tras el Día de Extremadura se ha producido un "clamor popular en torno a la petición de Extremadura de unas infraestructuras adecuadas al siglo XXI, y concretamente a un tren del siglo XXI.

Sin embargo, González ha lamentado que "algunos líderes políticos" de la región hayan señalado que "la prioridad de Extremadura es el empleo y no es el tren", tras lo que ha considerado que "están equivocados, y no porque la prioridad no sea el empleo, sino porque el tren va ligado a la creación de empleo" en la región.

UN TREN PARA COMPETIR

"Cuando la ciudadanía demanda un tren, no está demandando un tren de juguete, sino que está demandando infraestructuras para que podamos competir con el resto de regiones que ya tienen esas infraestructuras", ha señalado el portavoz socialista, quien ha explicado que Extremadura pide un tren "para mejorar nuestro turismo, para mejorar las exportaciones del sector agroalimentario o para que aquellas inversiones que quieran venir a Extremadura, que sepan que estamos conectados".

En ese sentido, González ha defendido que el tren "genera desarrollo económico y empleo", por lo que ha reiterado que "la reivindicación de unas infraestructuras ferroviarias, la reivindicación de un siglo XXI es imparable".

Esta será uno de las "claves" del nuevo curso político del PSOE de Extremadura, ha señalado Juan Antonio González, quien también se ha referido a la negociación de nueva negociación autonómica que está "en el horizonte".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Juan Antonio González ha recordado en su intervención que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ofreció el pasado sábado en Badajoz dos aspectos a tener en cuanta para la financiación autonómica, como son el envejecimiento y las tasas de desempleo, con el objetivo de comunidades como Extremadura con mayor paro, "puedan llegar a converger" con el resto de regiones.

Por otra parte, y respecto a la negociación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018, Juan Antonio González, ha señalado que los socialistas están "abiertos al diálogo con todos los partidos políticos", tras lo que ha animado "especialmente" a Podemos para que "pueda negociar los presupuestos con el PSOE".

Según ha recordado González, Podemos "ha renunciado a los dos presupuestos anteriores", tras lo que ha considerado que "los extremeños en su día votaron a Podemos, quieren saber para qué lo votaron, si como elemento decorativo en el Parlamento, o para que se pringaran en decisiones políticas".

En ese sentido, "la mejor prueba de ello es que el presupuesto puedan abrirse a negociar con el PSOE, y no simplemente dar un no, sino que se negocie, se hable e intentar buscar vías de negociación para poder llegar a un acuerdo".

Así, la reivindicación del tren, los presupuestos y la financiación autonómica son los objetivos del PSOE para los próximos meses, tres "claves" que "van ligadas al objetivo que tiene el PSOE, que es la creación de empleo para los extremeños".