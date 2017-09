PSOE pide a Ramos que proteste "formalmente" ante Fomento tras otro "fin de semana de averías y retrasos en los trenes"

11/09/2017 - 12:37

El Grupo Municipal Socialista ha pedido al equipo de Gobierno de Jaime Ramos que haga una protesta formal y exija explicaciones al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tras lo sucedido este fin de semana con el servicio ferroviario entre Extremadura y Madrid, "que ha hecho que en todo el país se hayan visto imágenes de la estación de Talavera con los viajeros caminando por las vías, entre las piedras y a pleno sol, dando una imagen más propia del siglo pasado que, por supuesto, no nos beneficia en nada".

TOLEDO, 11 (EUROPA PRESS)

El portavoz socialista, José Gutiérrez, ha calificado de "bochornoso y una auténtica vergüenza el espectáculo" que ha ofrecido la estación de Talavera, y que "por desgracia se repite demasiado a menudo", ha informado en nota de prensa el partido.

"La avería de un tren el sábado, a un kilómetro de nuestra ciudad, dejó literalmente tirados, sin aire acondicionado, y sin agua, a decenas de viajeros que, tras esperar más de una hora, tuvieron que bajar del vehículo y caminar por las vías hasta la estación de Talavera, que como todos sabemos no tiene ni ventanilla, ni cafetería, ni servicios dignos para acoger a nadie", según ha denunciado el portavoz socialista.

Además, al ser vía única, otro tren que circulaba en sentido contrario, tuvo que detenerse en Oropesa para que los viajeros fueran trasladados en autobús a Madrid, ha indicado el PSOE.

"No se pueden tratar como anecdóticos estos asuntos, porque llevamos decenas de averías en los últimos meses, y está claro que no sólo no se preocupan por conservar los mínimos servicios que existen, sino que se están deteriorando a pasos agigantados, con trenes más viejos, con retrasos, con supresiones a última hora o sin ventanillas donde adquirir los billetes", ha criticado.

CARTA AL MINISTRO

Gutiérrez ha recordado que hace siete meses, en el mes de febrero, desde el Grupo Socialista se remitió una carta al ministro de Fomento, responsable del servicio, en la que textualmente, se decía que "hay asuntos que precisan solución rápida, que están en sus manos arreglar".

"Nos referimos al desastroso estado del servicio ferroviario, que han dejado nuestra estación convertida en poco más que un apeadero, sucia, sin personal, con retrasos constantes en cada convoy y eliminación arbitraria, y sin previo aviso, de trenes cada día", han denunciado los socialistas.

Para el portavoz socialista, la falta de respuesta y episodios como los de este fin de semana, "son una muestra palpable del desprecio y el abandono del Ministerio de Fomento hacia esta ciudad", recordando además que la estación no ha pasado la ITE, aunque desde el Ayuntamiento se envió un requerimiento hace meses, en noviembre de 2016, "sin que se haya reparado nada hasta el momento".