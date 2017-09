Inaugurado el nuevo edificio de la haurreskola Zamakola que duplica con 42 plazas la oferta en el ciclo de 0 a 2 años

11/09/2017 - 13:05

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha inaugurado este lunes el nuevo edificio que alberga la haurreskola Zamakola, que está situada junto al colegio público Zamakola Juan Delmás en Abusu-La Peña. Con la inauguración de este nuevo centro se duplica la oferta de educación infantil en el ciclo 0 a 2 años, ya que se pasa de 21 plazas a las 42 actuales.

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

Durante el acto de inauguración de las instalaciones, Aburto ha felicitado al barrio porque "ésta era una demanda suya". "Se trata de un edificio extraordinario que va a dar servicio a diferentes situaciones, acogiendo cuatro aulas, dos para niños de 0-1 años -16 plazas- y otras dos de 1-2 años -26 plazas-, además de espacios de descanso, patios, higiene o jantoki", ha remarcado el alcalde.

Del mismo modo, ha destacado que quedan dos espacios sin habilitar, "uno que puede acrecentar al colegio público Zamakola Juan Delmás y que puede ayudar a su mejora y otro que trabajaremos con el barrio destinado a las asociaciones del mismo", y ha resaltado que el de las haurreskolas es un "servicio prioritario" para las familias, "ya que permite conciliar la vida familiar y la laboral".

Aburto no ha querido olvidar que éste ha sido un proyecto "muy complicado", pero ha subrayado que al Consistorio "no le tembló la mano" e hizo "lo que había que hacer" al resolver el contrato con la anterior empresa encargada de la construcción del inmueble, "proceso que está judicializado, y que seguirá su curso". "Lo hicimos por responsabilidad y en defensa de los bilbaínos", ha indicado, para añadir que "se decía que este edificio no iba a ser posible, pero hoy estamos aquí".

DATOS DEL NUEVO EDIFICIO

Abusu-La Peña cuenta desde este lunes con cuatro aulas, dos de ellas con 16 plazas para bebés menores de 0-1 año y otras dos aulas con 26 plazas para los que tienen entre 1 y 2 años, duplicando la capacidad de las instalaciones anteriores que estaban dentro del colegio público, que eran de 8 y 13 plazas, respectivamente.

El edificio, de tres plantas, tiene 1.218 metros cuadrados. La planta baja tiene una zona para depositar las sillas de bebés, un vestíbulo general, vestuario del personal, zona de limpieza e instalaciones y sala de calderas.

La primera planta acoge las cuatro aulas, dos de ellas con capacidad para 16 bebes de cero años, que cuenta con zona de dormir, zona de higiene y zona de preparación de alimentos. Y las otras dos aulas que tienen capacidad para 26 plazas acogen a niños de 1 año, contando también con zona de dormir y de higiene. Además, esta planta cuenta con una cocina, comedor, sala de usos múltiples (juegos), despacho de dirección, cuarto de limpieza y almacenes. Por su parte, la segunda planta posee un patio cubierto de 94 metros cuadrados, otro patio exterior de 75 m2, aseos y almacén.

Bilbao cuenta este curso escolar 2017/2018 con una oferta total de 628 plazas de haurreskola. En aulas de 0-1 año hay 202 plazas, y en el aula de 1-2 años se dispone de 426 plazas.

La ampliación de esta haurreskola se suma a las 14 ya existentes en la actualidad en Bilbao, repartidas por los ocho Distritos de la Villa que están gestionadas por el Consorcio Haurreskolak. La construcción, mantenimiento, vigilancia y limpieza de los edificios que albergan las aulas y el resto de las dependencias corresponden al Ayuntamiento, pero la gestión se cede al Consorcio Haurreskolak.