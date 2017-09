Goiko Grill abre en Sevilla su primer local en Andalucía

11/09/2017 - 13:17

Con esta nueva apertura en la avenida de la República Argentina, la hamburguesería comienza su proceso de expansión por el sur de España

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

La hamburguesería familiar Goiko Grill ha abierto su nuevo establecimiento en la avenida de la República Argentina, 26, para comenzar así su proceso de expansión por el sur de España.

Goiko Grill ha creado una hamburguesa especial, 'La Macarena', con motivo de su llegada a Sevilla, ciudad en la que espera abrir más restaurantes en el futuro. La empresa familiar, que basa su servicio en "la calidad, el buen rollo y experiencias únicas", continúa con esta apertura la tradición de situarse "en el corazón vivo del barrio".

Para Goiko, llegar a Sevilla supone un reto que aceptan "con mucho entusiasmo y humildad" y a la vez supone "una grandísima alegría para todo el equipo". "Nos sentimos muy identificados con el sur y su gente, compartimos esa alegría y originalidad que los hace únicos".

Según el fundador de Goiko Grill, Andoni Goicoechea, el producto "excepcional, natural, fresco y sin conservantes" es la clave de este restaurante. "Las hamburguesas se hacen con carne de vaca española, muy roja, fresca, picada a diario por nuestro carnicero, con el sazón de Goiko Grill", ha explicado.

Entre los platos más destacados del establecimiento destaca la Kevin Bacon, la hamburguesa más vendida en España. Además de por su sabor, es señalada por los clientes en el mundo digital junto al resto de las hamburguesas de la carta y otros platos ya clásicos como los tequeños o los 'nachos de Daniela'.

El horario del nuevo establecimiento es de 13:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 23:30 horas, todos los días del año, excepto Navidad y año nuevo. El objetivo de Goiko Grill es abrir, al menos, tres locales de alrededor de 200 metros cuadrados, con una contratación promedio de 12 profesionales en cada uno.

EMPRENDER DURANTE LA CRISIS

Goiko Grill surge en plena crisis económica. Andoni es un joven venezolano de treinta años de ascendencia vasca que llegó a Madrid para ejercer como Médico Interno Residente (MIR) de geriatría en el Hospital de La Paz.

El primer restaurante nace después de que cerrase el local que frecuentaba con un amigo al salir del hospital: "pedí un poco de dinero prestado y con la ayuda de mi padre y mi hermana diseñamos la primera carta del restaurante. Planteamos una hamburguesería gourmet, con la máxima calidad, como si fuera en tu casa."

"Al principio no entraba ni Dios", ha afirmado Goicoechea, que reconoce que los seis primeros meses "fueron muy duros, con mucho ensayo y error". "Además, compaginaba las guardias del hospital con los inicios del restaurante, llegando a dormir en el parking situado junto al local", ha apuntado el fundador del restaurante. "Era un ritmo demencial", confiesa Goicoechea, hasta que tuvo que escoger y decidió renunciar a la carrera de medicina por la hostelería.

Hamburguesas sabrosas con un toque especial Marcado por el carácter culinario de su padre, la influencia vasca y venezolana, en la carta podemos encontrar desde los Teques, palitos de queso al estilo venezolano, hasta la Aita, su hamburguesa con queso Ardiona y pimientos del piquillo.

'KEVIN BACON', LA HAMBURGUESA ESTRELLA

Esta hamburguesa gourmet se ha convertido en la más vendida en sus restaurantes. Su fusión de sabores la convierten en una hamburguesa diferente: "se pica la carne en la plancha y se rellena con trozos de bacon, cebolla crujiente y queso americano".

Otra hamburguesa que está llamando mucho la atención es la 'Threeler', la última de las incorporaciones a la carta de hamburguesas. Es una hamburguesa de tres niveles de carne acompañada con queso americano, bacon y pepinillo con cebolla picados.

SEVILLA Y 'LA MACARENA'

Como es tradición, con cada apertura de Goiko Grill, se crea una hamburguesa especial, diseñada por miembros del equipo. En el caso del nuevo establecimiento ubicado en la avenida de la República Argentina, han diseñado 'La Macarena'. Esta hamburguesa lleva una rodaja de queso de cabra rebozado, tomate salteado con ajo, teja de jamón curado, canónigos y mayonesa de vino tinto.

Todas las hamburguesas vienen acompañadas de las patatas clásicas Goiko, naturales, con un estilo rústico, dorado y crujientes por fuera, aunque suaves por dentro. "En cada restaurante tienen un especialista que las mima, las corta, lava, pocha y fríe en aceite de girasol", han señalado.

Andoni asegura: "no hemos bajado la calidad en casi cinco años y nunca lo haremos". "La experiencia Goiko es algo que no podemos negociar; si le rebajamos diez céntimos al proveedor, él nos dará diez céntimos menos en calidad, algo que no nos podemos permitir", ha añadido.

Esta es la principal razón por la que Goiko Grill sigue optando por restaurantes familiares, sin franquicias, a pesar de recibir numerosas ofertas de negocio. "Es muy difícil franquiciar la familia, tenemos nuestros métodos, nuestra forma de hacer las cosas", explica su fundador.

LA FAMILIA GOIKO GRILL

Desde Goiko Grill han destacado la importancia de la política interna de la empresa y el trato con sus empleados. Por eso, el equipo de los restaurantes de Goiko Grill se siente "como una gran familia" y lo transmiten en el ambiente de los locales.

Los empleados que creyeron en el negocio que perfiló Goicoechea hace cinco años han crecido dentro de la empresa hasta convertirse en gerentes y directores de las diferentes áreas de Goiko Grill. Son ellos y el resto del equipo quienes transmiten los principios de calidad de la casa y logran un trato "excepcional" trato al cliente, que deja una buena sensación en cada detalle de la "experiencia Goiko".

Este proceso se extiende también a las redes sociales y las diversas plataformas de opiniones que existen en internet. Instagram y Google se han convertido en piezas fundamentales para la difusión del negocio. "Hemos aprendido a ser muy cercanos con todo el que nos escribe, nos tomamos en serio las publicaciones y críticas; siempre pensando en mejorar, escuchar a nuestros clientes ha sido clave", explica Daniela Goicoechea, directora de marketing.

Expansión controlada

El primer Goiko Grill se abrió en 2013, en Madrid, en plena crisis económica. Cuatro años después cuenta con 22 restaurantes repartidos entre Valencia, Alicante, Zaragoza, Barcelona y, ahora, Sevilla. Hasta el 2016, el plan estratégico consistía en reinvertir los flujos de caja en la propia compañía, para así abrir nuevos restaurantes. Este año se han permitido "el lujo de contar con crédito bancario", que ayudará a seguir apostando por un "producto fresco y de calidad" mientras abren más restaurantes, sin dejar de ser una empresa familiar.