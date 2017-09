Carmen Dueso quiere unir al PSOE-Aragón tras la "nefasta gestión" de Lambán y tacha su candidatura de "poco creíble"

11/09/2017 - 13:31

La secretaria general de la Agrupación Norte del PSOE Zaragoza y exconcejal en el consistorio zaragozano, Carmen Dueso, ha presentado este lunes su candidatura a la Secretaría General del PSOE Aragón con el objetivo de unir a los militantes tras la "nefasta gestión" que, en su opinión, ha realizado el actual secretario general Javier Lambán al frente del partido. Ha criticado, además, que la candidatura de Lambán a la reelección es "poco creíble".

ZARAGOZA, 11 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación, Dueso ha detallado que con este acto "oficializa" su precandidatura a la Secretaría General y ha dejado claro que "a lo que me presento es a la Secretaría General del PSOE en Aragón, a un proceso interno de primarias que nada tiene que ver con unas primarias que pudiera haber después, en su momento, a la presidencia del Gobierno de Aragón".

En este mismo sentido, ha expresado su apoyo a la labor que está llevando a cabo el Ejecutivo autonómico, presidido por Javier Lambán, que está realizando "una excelente gestión, igual que todos los gobiernos de todas las instituciones donde gobierna el PSOE".

Sin embargo, ha estimado que la gestión de Lambán al frente del partido como secretario general "es bastante nefasta", al argumentar que llegó al cargo en abril de 2012 con un partido "totalmente unido" y fue elegido en un congreso "con más del 95 por ciento de los votos".

"Con sus actuaciones, sus insinuaciones, sus declaraciones y cómo abordó el proceso interno en el que hemos estado inmersos en las primarias federales, lo que ha hecho es desunir al partido hasta tal punto que tenemos a la militancia absolutamente dividida y eso no puede seguir", ha sentenciado Dueso.

De hecho, ha avanzado que su primera medida, si resulta elegida secretaria general del PSOE aragonés, será "volver a unir este partido entorno a la idea del socialismo", terminando con la actual situación en la que esta formación está "absolutamente dividida y se cuentan por centenares los militantes que han ido abandonándolo porque han perdido la ilusión, no coincidían con la postura que estaba tomando su secretario general y no se sentían representados".

"OTRA FORMA DE HACER SOCIALISMO"

Dueso ha estimado "necesario" que haya una candidatura "que de alguna manera represente otra forma de hacer socialismo" y ha incidido en que Lambán "no puede seguir siendo secretario general porque su gestión al frente del partido no ha sido buena".

En este punto, ha recalcado que la labor en la Secretaría General del partido y la Presidencia del Gobierno aragonés "son cosas completamente distintas", dado que las primarias son "una cuestión interna de partido, no tiene que ver con cómo se ha gestionado el Ejecutivo autonómico, que creo que está funcionando estupendamente" desarrollando políticas sociales, han remarcado.

En el caso del partido, ha insistido en que se ha generado "una desunión" con actuaciones "muy discutidas" y que han causado "mucho rechazo", con "declaraciones, insinuaciones, a veces hasta insultos en momentos muy delicados, en los que estaba en juego la Secretaría General federal" y un secretario general (Pedro Sánchez) que "había sido elegido por la militancia y que fue forzado a dimitir".

Otro momento "delicado" que Dueso ha señalado fue la abstención de la mayoría del grupo Socialista en el Congreso que permitió gobernar al PP y el "papel tan relevante y destacado" que tuvo en ese momento Javier Lambán, algo que "la militancia no ha entendido, no le gustado y no lo acepta".

"Lo que ha hecho es dividir este partido, cuando la responsabilidad de un secretario general es tener a la militancia unida y es que el partido trabaje junto y avance en la idea general que es intentar llevar gobiernos socialistas a las instituciones; con esta actitud es muy difícil, pero eso no quita para que el Gobierno de Aragón haya funcionado bien y lo distingo porque hay que distinguirlo, no se deben de mezclar los procesos", ha dicho.

SUMAR

Respecto al apoyo que su candidatura ha recibido de la federación altoaragonesa y del presidente de la Diputación de Huesca (DPH), Miguel Gracia, Carmen Dueso ha estimado que su actitud es "coherente", dado que en las primarias federales "en Huesca hubo muchísima gente, con Miguel Gracia, que se posicionó con Susana Díaz, pero también entienden que cuando hay unas primarias y gana otra opción hay que asumir lo que dice la mayoría".

De esta forma, "lo que hacen es no intentar encabezar ese proceso, porque es poco creíble que alguien que ha estado en otra posición absolutamente distinta, y eso que tuvieron una posición más discreta, ahora pretenda hacer ver que se cree ese modelo de partido a pies juntillas y que será él quien lo va a poner en marcha; eso es muy difícil".

Sin embargo, se da cuenta de que "la militancia ha hablado", lo respeta y suma a su candidatura. Por tanto, la postura de Miguel Gracia "es diferente, él no pretende liderar, él suma y apoya lo que dijo la militancia", mientras que "el señor Lambán no resulta creíble".

Como ejemplo, Dueso ha apuntado que una de las medidas que plantea el actual secretario general es crear la agrupación de ciudad, que "ya me parece bien, llevamos reivindicándolo desde hace más de diez años, está recogido en los estatutos", pero Lambán "nunca ha hablado del tema, ni ha querido recoger esa propuesta", ni como actual líder del partido, ni en su anterior etapa como secretario provincial en Zaragoza.

"NO ES CREÍBLE"

La precandidata ha esgrimido que "si su gestión va a ser hacer lo que no ha hecho durante todo este tiempo, pues es difícilmente creíble" y "por eso me parece que no puede encabezar este proceso, no lo puede liderar y por esa razón me presento en este momento a la Secretaría General del partido en Aragón con toda la ilusión del mundo y con ganas", ha resaltado.

Su deseo es escuchar a la militancia y "tener en cuenta lo que la gente quiere". "Llevo mucho tiempo, desde mi posición de secretaria general de una agrupación, haciendo foros de debate, asambleas abiertas y tratando de escuchar y de palpar lo que quiere la militancia" porque "es necesario y también tener un poco de sensibilidad con lo que la gente opina y no pretender imponer tus criterios".

Dueso ha valorado que el partido "en algunos momentos ha sido dirigido por unos pocos sin tener en cuenta a las bases, que no se les ha dejado ni opinar, y eso tiene que cambiar, hay una marea en este momento que lo que dice es que esto tiene que cambiar".

Sobre la posibilidad de celebrar debates cara a cara con los otros candidatos, la exconcejal socialista ha sostenido que es algo que "se tendrá que hablar entre las dos candidaturas y ver lo que se hace, cómo se aborda, qué temas, dónde", pero es algo que "aún no toca".