Cifuentes asegura que el 100% de los interinos empezaron a trabajar el 1 de septiembre y que ahora solo hay ajustes

11/09/2017 - 13:44

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este lunes que el cien por cien del profesorado interino empezó a trabajar el 1 de septiembre, coincidiendo con el principio del curso, y que lo que se está produciendo ahora son ajustes que se retrasan por la celebración de los exámenes de recuperación en septiembre.

ALCOBENDAS, 11 (EUROPA PRESS)

"Me sorprende no escuchar a los sindicatos que están haciendo esta visión tan catastrofista que en modo alguno responde a la realidad, que se han pagado las vacaciones a todos los interinos que cumplían las condiciones, cuando antes se les despedía en julio y contrataban en septiembre", ha apuntado Cifuentes, para añadir que es una medida de "elevado" coste, y le sorprende "que no se haya puesto en valor".

Durante la inauguración del presente curso escolar y tras visitar el CEIP Luis Buñuel, en Alcobendas, Cifuentes ha sido preguntada por la situación del profesorado después de que algún sindicato se haya quejado de que las plantillas están incompletas y que todavía se está contratando a interinos.

En este sentido, Cifuentes ha defendido que el "cien por cien de los interinos de plantilla han empezado a trabajar desde el primer día de curso", que son más de 12.000 interinos --este año se ha incrementado el número-- y que "todos están trabajando desde el 1".

No obstante, sí que ha aclarado que hay "un número muy pequeño" de profesores que se les está llamando ahora. "A veces se producen ajustes en algunas aulas, colegios y a algunos cuando se ajusta la demanda de los centros después de los exámenes de septiembre, se ven afectados", ha explicado.

Este problema, ha asegurado, va a dejar de existir a partir del próximo año porque una de las novedades de este curso que empieza es que los exámenes de recuperación de septiembre se adelantan a junio y en "julio se podrá saber ya las necesidades de cada centro". "Ese excedente de más, que son muy pocos, se va a poder anticipar y hacerlo en verano", ha dicho.