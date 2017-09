Podemos pedirá la comparecencia de la consejera de Igualdad por la "broma machista" en el programa de Juan y Medio

El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha anunciado este lunes que su formación va a solicitar la comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, así como de los responsables de Canal Sur, por la "broma machista" que aconteció la semana pasada en el programa 'La Tarde, aquí y ahora', que presenta Juan y Medio.

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa este lunes, Pérez Ganfornina ha llamado "a la reflexión" sobre este tema porque, según ha dicho, "el problema de la actuación en el programa no es que estuviera pactada", sino que el verdadero problema "es que se considerase una broma". "Planteamos una reflexión para quienes consideren una broma que no un hombre, tijera en mano, intente cortar la falda de su compañera que repite en tono de broma que no y que ya vale", ha relatado.

Sobre esto último, ha asegurado que quien considere eso como un "sketch de humor" es "cuanto menos de mal gusto" porque, según ha dicho, se está ante "una broma machista". Además, Ganfornina ha asegurado no entender en comunicado que lanzó la RTVA al respecto del tema porque, según ha dicho, "en él se pedían disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos" con lo sucedido en el programa. "Como si el problema fuera de quien mira y no de lo que ha pasado", ha insistido.

Con todo, ha insistido en que comportamientos como los que se dieron en dicho programa "no tienen cabida en una sociedad del siglo XXI como la andaluza" y "menos en la televisión pública" de Andalucía. "Vamos a pedir la comparecencia de los responsables de Canal Sur y de la consejera de Igualdad para conocer su opinión", ha dicho, porque a su juicio, terminar con el machismo y "conseguir una sociedad igualitaria es problema de todos, pero en especial de la televisión pública".