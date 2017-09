Puig reclama en el inicio de curso la "financiación justa" para poder acabar antes con los barracones

11/09/2017 - 14:07

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha señalado este lunes que el curso comienza con "buenas noticias", pues "hay 1.000 profesores más que el pasado año y colegios nuevos", y ha apuntado que el programa de dignificación de todas las infraestructuras educativas "se irá produciendo en los próximos años para garantizar que se acaben para siempre los barracones". "Y si, además, tenemos la financiación justa que nos corresponde, lo haremos antes", ha aseverado.

CASTELLÓN, 11 (EUROPA PRESS)

Según datos de la Conselleria de Educación, en la Comunitat Valenciana había una treintena de centros íntegramente en barracones cuando llegó el actual Gobierno del Botánico. Desde entonces se han construido 16 centros nuevos --de los que 10 estaban íntegramente en barracones--, y otros 18 están en proceso de construcción.

Puig se ha pronunciado así durante su visita a Burriana (Castellón), donde ha asistido, al inicio del curso escolar de Educación Infantil y Primaria en el CEIP Cardenal Tarancón junto a la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y al conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà.

Según ha explicado, este lunes se inicia un curso "que hace que 750.000 alumnos entren a las aulas". Para Puig, es un día "de gozo y alegría" porque -ha dicho- "para nosotros no hay nada más importante que la educación, pues a través de ella se pueden superar las desigualdades, se pueden formar personas libres y podemos ser un país con futuro en trabajo y en capacidad de generación de crecimiento".

Así mismo, ha subrayado la necesidad de un compromiso por parte del Gobierno, "pero también por parte del conjunto de la sociedad", ya que "tenemos que ser una comunidad educadora, no podemos dejar la responsabilidad de la educación sólo en los profesores, que son la pieza clave del sistema, sino que los padres y las administraciones tenemos que ser corresponsables en la educación".

"PODEROSA HERRAMIENTA"

Por su parte, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha felicitado al conseller por el lema del curso 'El alumnado es el centro', pues --ha dicho-- también quiere decir que el alumnado "es el centro de las políticas del Gobierno del Botánico". Al respecto, ha indicado que la educación es una "poderosa herramienta" no sólo para aprender conocimientos y valores, sino que es la herramienta "que ha de poder igualar las desigualdades de origen, ya sean las desigualdades por las capacidades de las personas o porque haya dificultades económicas".

"La gente tiene oportunidades en una sociedad diversa gracias a la educación", ha añadido la vicepresidenta, quien ha apuntado que "lo importante es lo que pasa dentro de aula, pero se hace mucho mejor si el aula tiene una infraestructura digna".

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha recordado que el curso actual se inaugura con un 12 por ciento más de inversión por alumno que cuando llegaron al Gobierno, "por lo que ya estamos con una inversión superior a la que había antes de los recortes".

"No somos triunfalistas, pues todavía queda mucho camino por hacer", ha apuntado el conseller, quien ha recalcado que "comienza un curso con menos alumnos, más profesorado y más inversión". Según ha dicho, "ya hay mucho trabajo hecho, pero queda mucho por hacer".

Preguntado por los barracones, ha recordado que la Conselleria se comprometió a que al final de la legislatura estarían todos los centros íntegramente en barracones acabados o con la obra iniciada, "y estamos apretando para que eso sea posible".

"Estamos demostrando, no sólo que este gobierno prioriza la educación y sabe gestionar el dinero público, sino que estamos demostrando a aquellas administraciones que confían en nosotros que pueden volver a confiar otra vez porque realmente nosotros cumplimos", ha destacado el conseller, quien ha explicado que "eso es importante de cara a recuperar esa confianza no sólo de los ciudadanos, sino también de los inversores y de las instituciones internacionales, que ven que el dinero se utiliza para lo que se debe y no para otras cuestiones como había ocurrido en el pasado".

REIVINDICACIONES

Preguntado por las reivindicaciones de los padres del colegio Regina Violant de Almassora para que se construya el nuevo centro, el conseller ha explicado que la obra está comenzada "y ahora estamos encima de la empresa para que cumpla su trabajo, que es acabar una obra que ha comenzado". "Estamos al lado de las familias y estamos haciendo lo que está en nuestra mano y falta que la empresa acabe su trabajo".

En cuanto a la petición de las 8 horas de inglés en primero de Infantil por parte de los padres del colegio Sachis Yago de Castellón, el conseller ha aclarado que "la Conselleria no ha reducido horas, sino que autorizamos las horas que se habían pedido, y ha sido la gente que ha recurrido al tribunal la que ha impedido que los niños tengan ese programa experimental que nosotros autorizamos". "La Conselleria sólo ha aplicado una resolución judicial", ha añadido.