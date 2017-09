Más gente, avances en gastronomía y una ocupación hotelera media del 70%, balance de fiestas de Valladolid

11/09/2017 - 14:14

El equipo de Gobierno destaca que los 1,3 millones que suponen las pernoctaciones superan ya el presupuesto de 890.000 euros

VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS)

Las fiestas de Valladolid han finalizado con mayor afluencia de gente, avances en gastronomía y una ocupación hotelera media del 70 por ciento durante diez días que han transcurrido con normalidad y sin incidentes destacables.

Así lo han asegurado el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo, a quienes han acompañado los responsables de la Policía Municipal, Julia González Calleja; el subdirector del Servicio de Limpieza, Ambrosio Manzano; la presidenta de los hosteleros, María José Hernández; el presidente de la asociación de hoteles, Francisco de Frutos; y el presidente de la Federación de Casas Regionales, José Luis Bellido.

El alcalde de la ciudad ha destacado el avance en la gastronomía, con más afluencia de público tanto en la Feria de Día como en la Feria de Gastronomía y Folclore, también debido al buen tiempo, pero también a los conciertos de la Plaza Mayor.

Aunque la cifra de asistencia a estos últimos se ha cifrado aproximadamente en 160.000 personas, similar a la del año pasado, se han cerrado los accesos a la Plaza en cuatro ocasiones frente a una del anterior ejercicio. Óscar Puente ha señalado que se percibe un nivel de satisfacción "muy alto" ante una oferta que considera "muy variada" que ha hecho que se haya acercado a este espacio gente que quizá no lo hacía otros años.

Por otro lado, el primer edil también considera que los fuegos artificiales han mejorado en calidad y han contado con mayor afluencia de público gracias en el primer caso a un aumento del presupuesto de 60.000 a 78.000 euros y, en el segundo, al aliciente del concurso del público, que ha redundado en su beneficio.

A este respecto, la concejal de Cultura y Turismo ha destacado la "normalidad" como tónica dominante, algo que ha atribuido a la "gran profesionalidad" de los servicios públicos que intervienen en las fiestas y los empresarios de los distintos sectores que participan.

SEGUIR LA LÍNEA

Redondo ha señalado que ante estos buenos resultados se insistirá en el este modelo de fiestas, con un programa "muy participativo", descentralizado y que apuesta por lo local en un 90 por ciento.

Además del lleno en espacios como el Patio de la Hospedería de San Benito, la Cúpula del Milenio o la Pérgola del Campo grande se ha registrado más participación en campañas y actividades en la Zona Moreras y un 80 por ciento de ocupación en el Teatro Calderón y el LAVA.

El alcalde ha señalado que lo que sí se ha apreciado es menor afluencia a determinadas actividades desarrolladas a lo largo del segundo fin de semana, algo que ha atribuido al hecho de que el festivo, el 8 de septiembre, haya caído en viernes y haya habido gente que ha decidido salir fuera de la ciudad este puente.

Sin embargo, la ocupación hotelera, que ha tenido una media del 70 por ciento a lo largo de las fiestas, se ha incrementado hasta el 90 o el 95 por ciento en el segundo fin de semana frente a un 70 por ciento del primero y un 40 por ciento entre semana.

Todo ello ha supuesto 1,37 millones de euros sólo en pernoctaciones, lo que Ana Redondo ha incidido en que ya supera los 890.000 euros de presupuesto de las fiestas (a lo que se suman más de 200.000 euros de patrocinadores privados), por lo que considera que los recursos han sido bien invertidos y suponen un enriquecimiento para la ciudad.

Óscar Puente ha apuntado que el pasado año se atribuyó a la feria taurina el incremento de la ocupación hotelera, pero ahora las cifras han aumentado y la Feria ha sido de menor nivel.

Las procedencias principales de los visitantes han sido Madrid, Alicante, Valencia, Murcia, Navarra y Asturias, mientras que los internacionales llegaron de Francia, Reino Unido e Italia.

NORMALIDAD

En cuanto a los incidentes que se han producido, el alcalde de la ciudad ha señalado que se habla mucho de botellón y, aunque ha reconocido que es una actividad "extendida" el número de intoxicaciones o incidencias relacionadas con el botellón se mantiene o se reduce.

En concreto, en la Plaza Mayor se han producido 73 atenciones sanitarias y dos traslados a hospitales (por rotura de peroné y traumatismo cervical/dorsal), mientras que en la Feria de Folclore y Gastronomía se produjeron 144 atenciones y 13 traslados, pero ninguno inicialmente relacionado con el alcohol.

En cuanto al balance de la Policía Local que ha realizado Julia González Calleja, ha destacado que no ha habido "incidentes reseñables", aunque sí los propios de un fin de semana u otros días.

La Policía ha reforzado los controles de alcholemia, con 112 de carácter preventivo que se han realizado a lo largo de diez días en los que 20 pruebas han resultado positivas frente a 1.083 negativas. Se han detectado dos positivos por drogas en un motorista y un ciclista y se han presentado 27 denuncias por alcoholemias positivas, en ocho casos tras infracciones, en 18 en los controles y uno tras un accidente.

Sin embargo, en atención al Código Penal se han elaborado atestados (al suponer un delito) por tres alcoholemias detectadas en controles preventivos, dos por positivos en infracciones, cuatro en accidentes y una por circular con el carné retirado por orden judicial. El grueso de estos incidentes se han registrado este fin de semana y a tasa más elevada fue de 1,22 miligramos de alcohol por litro de aire espirado (el límite está en 0,25 y a partir de 0,6 es delito).

Además, se han presentado unas 30 denuncias a mayores por suministrar alcohol a menores, consumo en la vía pública, etcétera, otras 57 por miccionar en la vía pública y se han realizado 35 intervenciones por hurtos, robos e identificaciones; 19 por peleas, riñas y agresiones, con cuatro detenidos; cuatro por portar armas blancas; seis por violencia de género con cinco detenidos; y se han registrado 74 intervenciones por objetos hallados.

En cuanto a la campaña 'No es No', Julia González ha explicado que el teléfono casi no se ha utilizado y sólo ha habido dos intervenciones, una que supuso acompañamiento a una joven que se sentía "seguida" y otra en la que se denunció a un joven por agresión tras unos tocamientos.

Por su parte, el servicio de limpieza ha intervenido en todos los espacios y ha utilizado 18 máquinas barredoras y diez equipos de lavado intenso que han destinado a este fin 4.500 euros diarios. La recogida de residuos ha aumentado un 15 por ciento respecto a las jornadas ordinarias y se han realizado 3.000 horas extras que se compensan con tiempo o mediante retribución (se calcula que costarán unos 45.000 euros al Consistorio). Además, el responsable del servicio ha destacado que no se han producido actos vandálicos.

En el caso de los hosteleros, su presidenta, María José Gutiérrez, ha destacado el incremento de un 10 por ciento de afluencia respecto a otros años y, aunque empezó flojo, ha destacado el incremento de público. Además, ha destacado la participación a la hora de elegir el pincho de feria que más ha gustado al público.

En cuanto a la Feria de Gastronomía y Folclore en el Real de la Feria, el presidente de las Casas Regionales, José Luis Bellido, ha destacado un incremento de público de entre el 10 y el 12 por ciento y ha asegurado que se ha situado en cifras de los años 2006 o 2007.