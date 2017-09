Genaro Alonso dice que el PP no tiene problemas con el gallego, "pero con el asturiano parece que sí"

11/09/2017 - 14:11

El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, ha afirmado que el PP es el único que parece que está teniendo problemas con la puesta en marcha del plan piloto del asturiano. "Lamento que este partido lleve a sede judicial un plan de una lengua propia. Una lengua milenaria como la gallega, con la que parece que el PP no tiene problemas", ha sentenciado Alonso.

OVIEDO, 11 (EUROPA PRESS)

El consejero ha criticado la actitud de los populares hacia la escolarización en asturiano esta lunes en Colombres, en la inauguración del curso escolar 2017-2018 en el Colegio Público de Educación Básica de la capital de Ribadeva. "Nos parece que es obligado ponerlo en marcha, porque es un plan voluntario para los alumnos y también para los centros, que no están poniendo ningún problema", ha indicado.

Alonso ha explicado que el plan para utilizar el asturiano como lengua vehicular en algunas asignaturas de cuarto de Primaria se pondrá en marcha el en seis centros; La Carriona (Avilés), El Bosquín (L'Entregu), Xentiquina (Lieres-Siero), El Cotayu (El Carbayín-Siero), Bernardo Gurdiel (Grau) y Santiago Apostol (Mieres).

El consejero ha comentado que todavía no tienen datos sobre el número de alumnos que van a participar en este plan, pero ha recordado que aunque no supone un avance importante en términos cuantitativos, "sí que lo es cualitativamente por lo que supone de avanzar en la difusión y promoción del asturiano". Así, ha explicado que el principal avance es que ya no se contemplará nada más la enseñanza de lengua asturiana, "sino que también va a ser en lengua asturiana".

INTERINOS Y OPOSICIONES

Por otro lado, Alonso ha opinado que la asignación masiva de profesorado que se realizó en agosto "ha funcionado perfectamente en lo que tiene que ver con la aplicación informática". El consejero ha explicado que las discrepancias entre centros y Consejería no tienen que ver con la falta de profesorado, "sino que vienen por las alegaciones que hacen los centros y nuestro criterio técnico".

"Estamos intentando solucionar cada caso y, si es preciso, asignar profesores, pero por lo demás no hay nada anormal. La asignación ha sido primero y con plazos mayores, por lo que nuestra valoración es positiva", ha sentenciado.

Por otro lado, sobre las oposiciones futuras, Alonso ha explicado que este martes hay una junta de la mesa sectorial para determinar la oferta pública de empleo como paso previo para establecer las especialidades que se van a convocar.

"Queremos coordinarnos con otras autonomías y que en el año 2018 se convoquen las de Secundaria y FP y que en el 2019 sean las de Primaria", ha comentado el consejero, que ha añadido que ya el año pasado en noviembre anunciaron las especialidades que serían objeto de convocatoria este año, "con una antelación nunca vista".