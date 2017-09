US dice que "se trabaja con intensidad" en la negociación y espera que "esta semana se desconvoque la huelga"

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha señalado que "trabajan con intensidad" en la mesa de negociación a nivel andaluz y que espera que "esta semana no solo se desconvoque la huelga" convocada desde este lunes por el Comité de Empresa del personal docente e investigador (PDI) laboral y promovida por la Asamblea de Ayudantes Doctor y Contratados Doctor Interinos de la US por la precariedad de sus condiciones, "sino que se abra un horizonte de recuperación de derechos para un colectivo grande de personas".

Castro ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, tras asistir al desayuno informativo de Espadas, organizado por Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol, en colaboración con Atlantic Copper, Orange y Grupo Abades.

Así, Castro ha explicado que, como siempre que se convoca una huelga, la US ha solicitado a la autoridad competente, en este caso la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, que "hiciera el estudio y dictara los servicios mínimos correspondientes". "Así lo hizo el viernes pasado y se dictaron el 100% de los servicios mínimos para los exámenes", un mensaje que "deseo trasladar a los estudiantes para que entiendan que el derecho a la huelga va a ser compatible con el derecho a cerrar los exámenes de septiembre".

En relación a la negociación, el rector de la US ha dicho que "trabajan con intensidad" en la mesa de negociación a nivel andaluz para "rendir un acuerdo entre todas las partes". Sin embargo, apunta que "esto se está haciendo de una forma rara", porque "mientras unas personas están trabajando en el ámbito de la negociación se deben paralizar todas las reivindicaciones", y solo al término de la misma, "si no se llega a acuerdo razonable, hacer acciones reivindicativas, que la ley ampara y que son un derecho de los ciudadanos".

"En este caso todas las universidades hemos preparado un documento para que sindicatos con presencia en la mesa de negociación hagan un balance", indica Castro, que añade que "es un documento fruto de la negociación", que "no solo atiende a los problemas de nuestro personal contratado labor, sino también a otro conjunto de cuestiones que afectan a un conjunto de miles de personas que trabajan en el ámbito del sistema universitario andaluz".

De este modo, Castro espera que en esta semana "se puedan tener resultados positivos, y que no solo se desconvoque la huelga, sino que se abra un horizonte de recuperación de derechos para un colectivo grande de personas". Sobre si hay fecha de presentación de dicho documento, ha añadido que "se están manteniendo reuniones confidenciales en estos días" y, por tanto, "espero que haya resultados positivos en un futuro cercano", insiste.

Por último, y cuestionado sobre el traslado de la Escuela Politécnica Superior, Castro ha subrayado que existe un proyecto académico "ambicioso de primer nivel", que "ha contado con el acuerdo mayoritario de la EPS, que se ha presentado en Consejo de Gobierno y que implicará la transformación del antiguo edificio Centrius, en un enclave estratégico desde el punto de vista de la investigación y la transferencia de conocimiento, junto un aulario adicional de 4.000 metros cuadrados".

"Hemos dado todos los pasos necesarios, y en este momento está el concurso abierto para que se presenten proyectos, y luego, cuando se haya hecho, sacaremos el siguiente concurso, que es la ortogación a un empresa constructora para que inicie la obra; esto se hará en 2018", afirma el rector, que concluye diciendo que es un proyecto en el que "se necesita colaboración de consejería y ayuntamiento" y "estamos trabajando decididamente en ello".