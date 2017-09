Stop Impuesto Sucesiones se manifestará hasta San Telmo en Sevilla el 7 de octubre para pedir la supresión del impuesto

11/09/2017 - 17:27

La Asociación Stop Impuesto Sucesiones ha convocado una manifestación el próximo 7 de octubre desde la Plaza Nueva hasta los jardines del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, para pedir la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones y "acabar con el drama social" que su aplicación supone.

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de esta asociación, Juan Carlos Valverde, ha explicado a Europa Press que esta manifestación del 7 de octubre cuenta con todas las autorizaciones, y en la misma están llamados a participar todos los ciudadanos y las plataformas y entidades que han prestado apoyo a la asociación, como varios colegios profesionales. "No queremos sólo derogar un impuesto sino acabar con este drama social, por eso convocamos a todos", ha aseverado.

Valverde ha indicado que la asociación "no solo lucha por la eliminación o bonificación previa al 99,9 por ciento de este impuesto", sino que también pide la retroactividad de esa medida.

También ha pedido que Donaciones "entre en el mismo paquete" que el impuesto de Sucesiones, ya que "los políticos suelen hablar de Sucesiones pero dejan en el limbo a Donaciones, lo cual es una trampa", por lo que piden que "se toquen" ambos impuestos, lo cual "daría una ventana de seguridad a la hora de cómo planificar qué hacer con nuestro patrimonio".

Asimismo, les parece "absurdo" el hecho de que "se permita la extensión de padres a hijos y se deje fuera a sobrinos y tíos".

Además, ha indicado que otro tema "sangrante" y donde se está iniciando la lucha es en el impuesto de plusvalías 'mortis causa', toda vez que "el cambio de titularidad se efectúa sin que se genere ningún beneficio económico", por lo que "las plusvalías 'mortis causa' gravan algo que no deberían".

La asociación se ha mostrado "muy preocupada" por la posibilidad de que cualquier fijo mínimo que se marque sea susceptible de quedar absorbidos", poniendo como ejemplo lo ocurrido en Asturias "ya que se retoca calculando los coeficientes catastrales al alza".

"Hablar de máximos o mínimos es peligroso, por lo que pedimos la bonificación del 99,9 por ciento sobre la masa hereditaria, como hace Canarias" ha añadido Valverde.

Junto a la manifestación del 7 de octubre, Stop Impuesto Sucesiones acudirá a la manifestación convocada para el 14 de septiembre por Asaja Córdoba, toda vez que "aunque dicen que el cambio está solucionado, en realidad no es así, y han hecho una chapuza", toda vez que "queda en el limbo en el caso de que haya más de un hijo o no sabemos qué pasa con las viudas".

También se manifestarán en Córdoba contra la despoblación y envejecimiento del mundo rural.

"TEATRO" LAS NEGOCIACIONES JUNTA-CS

Para Valverde "cualquier medida que no sea bonificación o eliminación no contará con nuestra ayuda" y considera que "cualquier cosa sería cambiarlo todo para no cambiar nada".

Asimismo, ha definido como "un teatro" las negociaciones entre la Junta y Ciudadanos sobre los presupuestos de 2018 y la reforma del impuesto de Sucesiones, toda vez que Valverde considera que "la solución está tomada de antemano", a pesar de que "la Junta debe mantener una postura defendible de cara a su parroquia".

"Creemos que la decisión está tomada", ha insistido Valverde, quien ha precisado que la manifestación del 7 de octubre "no tiene insignias políticas, y la pancarta la cogerán los afectados, no serán los políticos".