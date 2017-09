La Filmoteca de Andalucía arranca el curso con un ciclo de cine sueco actual en sus sedes de Córdoba y Almería

Esta actividad cuenta con el respaldo expreso de la Embajada de Suecia en España

El delegado de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta en Córdoba, Francisco Alcalde, ha informado de que la Filmoteca de Andalucía, entidad dependiente de la Consejería de Cultura, ya ha retomado su actividad con un ciclo de cine sueco actual, que puede verse hasta noviembre en las sedes de Córdoba y Almería.

Según ha indicado la Consejería de Cultura, el ciclo consiste en un total de once títulos, estrenados en los tres últimos años y que no han tenido distribución comercial en España, pero que han sido objeto de reconocimientos en los principales certámenes internacionales del pasado trienio. Este ciclo es posible gracias a la participación de la Embajada de Suecia en España.

Alcalde ha señalado que el próximo martes la sede principal de la Filmoteca Córdoba proyecta 'Marta and Nikki', de Tora Mkandawire Märtens: documental sobre un dúo de hip-hop femenino y afroamericano que se tiene que abrir paso en un mundo dominado por el sexismo, la xenofobia y los prejuicios.

El país escandinavo es uno de los referentes de la cinematografía mundial: cineastas como Sjöström, Bergman o Torel, o actores como Ingrid Bergman, Max von Sydow, Greta Garbo o Ingrid Thulin son nombres claves en la historia mundial del séptimo arte. De forma confluyente los sucesivos gobiernos suecos han considerado el fomento del cine como una de sus señas de identidad de los siglos XX y XXI.

El ciclo que ahora se ofrece supone una mirada plural a un panorama cinematográfico diverso y reconocido en varios festivales del ramo, donde las y los espectadores podrán ver el cine de figuras emergentes como Peter Grönlund o Sara Bross, premiados en los festivales de San Sebastián y en el neoyorkino de Tribeca, respectivamente.

La sede de Almería, ubicada en el Museo Arqueológico, ha iniciado el ciclo con el filme 'Eternal summer', cinta de 2015 de Andreas Öhman sobre una pareja, Isaac y Em, que se conocen una noche en Estocolmo y, desde ese momento, no parece haber nada más: ambos se funden en una espiral de risas, sexo, caos y aventuras; se embarcarán en un viaje por los bosques del norte, pero lo que parece una deliciosa aventura derivará en un peligroso juego donde tentarán a la suerte y cometerfán graves crímenes hasta llegar a un punto de no retorno.

Por su parte, la sede principal de la filmoteca (Córdoba) proyectará los días 12 (20,30 horas) y 13 (18,00 horas) de septiembre 'Martha y Niki', dirigida por Tora Martens en 2016. En 2010 Martha Nabwire y Niki Tsappos participaron en el concurso internacional de baile callejero más importante del mundo, el Just Debout, en París. Fue la primera vez en la historia que dos mujeres fueron campeonas del mundo de hip-hop. La película en un homenaje a la danza, al amor y al buen camino en la vida.

PELÍCULAS DEL CICLO

Además de las dos citadas, se proyectarán en septiembre 'A Serious Game' (2016, Pernilla August) el día 19, a las 18,00 y a las 20,30 horas, en Córdoba, y 'Reflections' (2016, Sara Broos), los días 21 y 26, a las 18,00 horas, también en la sede cordobesa.

Ya el día 23, a las 19,00 horas, en la sede de Almería se proyectará 'White People' (2016, Lisa Aschan), mientras que en Córdoba los días 27 y 28, a las 18,00 horas, está prevista la proyección de 'The Girl, the Mother and the Demons' (2016, Suzanne Osten).

Los restantes títulos del ciclo sueco son 'The Gril Who Saved my Life' (2014, Hogir Hirori), 'A Holy Mess' (Helena Bergström), 'Siv Sleeps Astray' (2016, Catti Edfeldt), 'Drifters' (2015, Peter Grönlund) y 'Tsatsiki, Dad and the Olive War' (2016, Lisa James Larsson).