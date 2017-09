IU apoya las reivindicaciones de la Marea Blanca y reclama la reapertura del antiguo hospital militar

11/09/2017 - 17:45

La portavoz municipal adjunta de Izquierda Unida, Eva Oliva, ha mantenido una reunión con representantes de la Marea Blanca de Sevilla para analizar la grave situación de deterioro en que se encuentran los servicios de salud pública y para reforzar la colaboración y el trabajo de ambas organizaciones por "una sanidad digna".

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado Oliva, "en este encuentro hemos compartido nuestra preocupación por la crisis sanitaria que venimos soportando en Sevilla a causa de los recortes y las privatizaciones y, en concreto, hemos coincidido en la necesidad de que la Junta de Andalucía reabra cuanto antes el antiguo Hospital Militar", cedido a la Administración andaluza hace ya más de diez años y aún en desuso.

A juicio de la concejala de IU, resulta "incomprensible" que la Consejería de Salud mantenga cerrado este centro, el antiguo hospital militar Vigil de Quiñones, en un contexto como el actual en el que Andalucía permanece a la cola en número de hospitales, de médicos y de camas por habitante. "No es de recibo que este equipamiento de referencia no sólo se encuentre abandonado en estos momentos, sino que encima esté siendo desmantelado progresivamente por la Junta", ha denunciado Oliva.

Desde Izquierda Unida insisten en que la reactivación de este centro permitiría paliar muchos de los problemas que arrastra la sanidad pública andaluza en Sevilla como las dilatadas listas de espera, la saturación de las urgencias, la falta de camas hospitalarias o las insuficiencias existentes en la atención primaria. "Supondría un gran alivio en calidad tanto para trabajadores del sector como para pacientes", ha apostillado Oliva. Por eso, ha dejado claro que "nuestra fuerza política va a seguir apoyando todas las acciones reivindicativas que la Marea Blanca decida llevar a cabo para pedir la reapertura de esta importante dotación sanitaria".

Igualmente, la concejala de IU se ha comprometido ante los representantes de esta plataforma a impulsar una moción al Pleno del Ayuntamiento, donde se recoja esta "justa reclamación ciudadana". "Queremos promover un pronunciamiento unánime entre todos los grupos políticos en el que exijamos al Gobierno andaluz que incluya en sus presupuestos de 2018 las inversiones pertinentes a fin de que este centro recupere su uso asistencial y hospitalario, de acuerdo a las necesidades y demanda sanitaria de la población", ha precisado, toda vez que la reapertura del antiguo hospital militar ha sido ya tratada por el pleno municipal en diferentes ocasiones.

Con una superficie de 83.000 metros cuadrados, el Vigil de Quiñones contaba con cinco quirófanos, capacidad para 750 camas, helipuerto y la más novedosa tecnología cuando en 2004 el Ministerio de Defensa lo entregó a la Junta mediante la firma de un convenio del que también formaba parte el Ayuntamiento.

La administración autonómica pagó entonces seis millones de euros por el complejo y prometió abrirlo en 18 meses, tras unas obras previas de adaptación del edificio. Sin embargo, trece años después de aquel traspaso, todo sigue paralizado y el Hospital Militar aparece a ojos de la ciudadanía como "un monumento al despilfarro y a la ineficiencia de la Junta". Una situación que tanto IU como la plataforma Marea Blanca consideran que "no se puede seguir consintiéndose más tiempo", ya que con "la salud no se juega". "No vamos a permitir que nos arrebaten algo tan sagrado como es la sanidad pública, gratuita y universal", ha sentenciado.