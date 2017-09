Las Cofradías de Pescadores harán concentraciones para protestar por la prohibición de captura de la sardina

11/09/2017 - 18:20

La Cofradía de Pescadores de Punta Umbría (Huelva) se concentrará este martes, junto con el resto de asociaciones y Cofradías de la Provincia de Huelva, en concreto la de Isla Cristina, para mostrar su reivindicación ante la actual situación por la cual atraviesa el sector del cerco, en concreto, ante la prohibición de captura de la sardina cuyo cierre decretó la Secretaría General de Pesca el pasado 31 de agosto de 2017.

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

El patrón mayor de la Cofradía puntaumbrieña y presidente de la Federación Andaluza de Cofradía de Pescadores (Facope), Manuel Fernández, tras reunirse este lunes con armadores y marineros afectados, ha indicado que se realizarán movilizaciones y concentraciones en protesta por esta situación.

"Comenzaremos este martes en la lonja de Punta Umbría y ya hemos solicitado permisos urgentes para manifestarnos ante la Subdelegación del Gobierno en Huelva el miércoles y próximamente en Madrid, a las puertas de la Secretaría General de Pesca", ha dicho.

Fernández ha apuntado que la "situación es insostenible, nos hemos visto obligados a parar ante una decisión autoritaria del Gobierno Central, ya que según el mismo y basándose en estudios encargados por la Unión Europea, el caladero está bajo mínimo", pero dichos estudios "se han realizado de forma poco profesional ya que el caladero está repleto de sardinas y la biomasa actual es mejor que nunca". Hechos, según el patrón mayor, que se pueden demostrar con las descargas realizadas por la flota en los últimos meses.

En este panorama, los puertos onubenses de Punta Umbría e Isla Cristina van a iniciar como se ha comentado una serie de acciones en señal de protesta y que, además de las concentraciones solicitadas, incluyen una carta que este lunes enviarán a la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, y negociaciones con el Instituto Superior de Medio Ambiente para que se regularice en la medida de lo posible a cada empresa sin que los gastos a afrontar supongan su "total destrucción".

"Los compromisos y negociaciones referentes al intercambio de cuotas con Portugal y el Cantábrico-Noroeste por parte del secretario general de Pesca no se han cumplido, y no hay visos que los barcos salgan a faenar siendo la sardina la especie más presente en nuestro caladero y no pudiendo ser capturada por prohibición expresa de la Administración Central", ha añadido Manuel Fernández.

Además, "todo supone la parada forzosa del sector sin período de duración determinada, lo cual implica la pérdida de ingresos para marineros y armadores y la consiguiente ausencia de sustento económico de la gran parte de familias que viven única y exclusivamente de esta pesquería", ha concluido.