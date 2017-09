Herido con quemaduras un hombre en la empresa de Leganés donde falleció el martes otro trabajador

11/09/2017 - 18:30

El sindicato CC.OO. ha denunciado este lunes que un hombre resultó herido con quemaduras de diversa consideración en un accidente laboral ocurrido en el mismo matadero avícola de Leganés donde el pasado martes falleció otro trabajador.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Los hechos ocurrieron el viernes en la empresa 'Explotaciones avícolas José Luis Redondo S.A.'. Según ha informado hoy en un comunicado el sindicato, el accidente se produjo mientras se reparaba una bomba hidráulica en un sitio "sin apenas luz y en condiciones inseguras".

El operario de mantenimiento recibió el impacto de un compuesto de vinagre con sosa a presión en el rostro mientras reparaba una bomba que daba suministro a las líneas de trabajo. El trabajador fue trasladado al Hospital Severo Ochoa donde le ingresaron por fuertes quemaduras tanto en la piel como en los ojos.

Apenas tres días antes, en esta misma otro operario de mantenimiento perdió la vida al quedar atrapado en una de las máquinas que tiene el matadero avícola de Leganés. Además de concentrarse en la puerta del Ayuntamiento de Leganés, donde acudieron más de un centenar de personas, CCOO ha vuelto a denunciar la falta de medidas de seguridad y se personará en la jurisdicción penal.

"Si en el accidente mortal del martes se aludía a que se podía haber evitado, en esta ocasión no es distinto. El lugar del accidente no contaba con una mínima iluminación, que sumado a que no se señalizó la zona de forma adecuada provocó que se accionase involuntariamente por parte de una tercera persona la llave de paso que abre el caudal de la bomba", ha indicado el sindicato.

También ha denunciado que el empresario en esta ocasión tampoco se ha puesto en contacto con los delegados de prevención al igual que en el accidente mortal, donde a día de hoy, "sigue sin haber comunicación entre la empresa y la representación legal de los trabajadores".

"Es más, el martes por la tarde después de que se reanudara la actividad en la empresa, el empresario llamó a toda la plantilla para que 'se incorporasen inmediatamente y recuperasen el tiempo perdido por el accidente', obligándoles a trabajar fuera de su jornada y hasta las doce de la noche, sin abonarlo de forma extraordinaria", han señalado.

Por todo ello, CCOO exige acciones inmediatas por parte de las autoridades de forma que se garantice la seguridad de la plantilla, que se destinen más recursos en materia de prevención y que se realicen más inspecciones en los centros de trabajo.

Para el sindicato, este nuevo accidente, al igual que el mortal del martes anterior, "evidencian un absoluto desprecio de la empresa hacia la salud y la vida de su plantilla".

Se da la circunstancia de que además de la denuncia interpuesta por la Federación de Industria, la empresa ya había sido denunciada en diciembre de 2016 por la sección sindical de CCOO de la Consejería de Sanidad por las deficiencias encontradas en el puesto de trabajo de los veterinarios que realizan su trabajo en la citada empresa.

El sindicato ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo este nuevo accidente y va a pedir una investigación exhaustiva de la gestión de la prevención en todos sus aspectos, tanto técnicos como de participación. Asimismo, va a hacer un seguimiento diario de los acontecimientos y va a ser inflexible en la depuración de responsabilidades, tanto en la vía administrativa como penal.