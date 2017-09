La Fundación Tres Culturas y el Real Instituto Elcano refuerzan relaciones con un convenio de colaboración

11/09/2017 - 18:43

El director de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, José Manuel Cervera Gragera, y el presidente del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, han suscrito este lunes un convenio que tiene por objeto reforzar las relaciones tanto institucionales como académicas entre ambas entidades.

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

Con la firma de este documento, que ha tenido lugar en la sede de la Fundación en Sevilla, se estrechan aún más los lazos ya existentes entre Tres Culturas y el Real Instituto Elcano, que desde hace años han coincidido en distintos ámbitos. En este sentido, José Manuel Cervera ha remarcado "la gran satisfacción que supone para Tres Culturas afianzar e intensificar la relación de trabajo que ya manteníamos con el Real Instituto Elcano, estableciendo líneas comunes de actuación con una institución tan prestigiosa como ésta".

"En un momento en que el mundo asiste a un encuentro histórico de culturas y de civilizaciones, que puede dar lugar a conflictos, a alianzas o a mestizajes, la tarea que realiza la Fundación Tres Culturas es enormemente valiosa", ha apuntado por su parte Emilio Lamo de Espinosa, a quien ha acompañado en este acto el gerente del Real Instituto Elcano, Manuel Oteo.

Dentro de las actividades que se van a realizar en el marco de este convenio destaca la participación del Real Instituto Elcano en Wocmes Seville 2018 (World Congress for Middle Eastern Studies) mediante la incorporación de Haizam Amirah Fernández, investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe del Real Instituto Elcano, al Comité Científico Ejecutivo de este importante evento (el mayor congreso internacional sobre Oriente Próximo y norte de África, que Tres Culturas organiza del 16 al 22 de julio de 2018), además de realizar algunas actividades dentro del congreso, como presentaciones de ponencias, publicaciones, meetings in conjunction, etc.

Al mismo tiempo, ambas entidades se comprometen a planificar y desarrollar actividades conjuntamente, sobre todo en los ámbitos de Mediterráneo y Marruecos, así como a participar en diferentes redes de centros de investigación cuyo objeto de estudio sea principalmente los países de la ribera mediterránea, como por ejemplo EuroMeSCo (the Euro-Mediterranean Study Commission) con la colaboración de IEMed.