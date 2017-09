El Gobierno de Ceuta encarga una auditoría de la limpieza pública para saber por qué la ciudad está "muy sucia"

El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Ceuta, Fernando Ramos (PP), ha reconocido este lunes en la Asamblea regional que la ciudad está "muy sucia" y ha asumido una propuesta del segundo grupo de la oposición, la coalición Caballas, para encargar a los técnicos de la Administración autonómica la realización de una "auditoría" en el plazo de dos meses sobre el funcionamiento del servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos que desde hace cuatro años y medio presta Trace.

Ramos ha asumido durante su debate con el resto de grupos que la ciudad está "muy sucia" y ha explicado que el Gobierno que preside Juan Vivas mantiene abiertas "todas las opciones", incluida la extinción del contrato aunque siempre que sea posible "sin hacerse daño", para "recuperar los niveles de calidad en la prestación del servicio" que se habían alcanzado con Urbaser. "Hemos dejado de ser una de las ciudades más limpias de España y hay que saber por qué", ha argumentado.

Juan Luis Aróstegui (Caballas) ha propuesto al Ejecutivo local la realización de una auditoría "que permita responder a la pregunta de cómo es posible que la ciudadanía se quede pegada a las calles en verano de lo que sucias que están cuando cada año se pagan 17 millones de euros a Trace sin contar la limpieza suplementaria que hacen las Brigadas Verdes, la empresa municipal Obimace, los programas de los Planes de Empleo y Tragsa".

El portavoz localista ha afeado al Gobierno que solo haya abierto "un expediente por incorporar más tarde de lo estipulado la maquinaria" a la actual concesionaria del servicio y ha denunciado que el horario de los controladores ni siquiera cubre los siete días a la semana. Vivas ha intervenido en la discusión para dejar claro que no hay "ninguna connivencia" con la empresa y para advertir que "el partido no se ha acabado".

"Para actuar hay que cargarse de razones y nosotros tenemos un gran número de partes sobre el trabajo que se ha hecho o no se ha hecho y si hasta ahora no se ha abierto ningún expediente ello no quiere decir que tampoco vaya a incoarse", ha deslizado el presidente. Ramos ha llegado a decir que no se ha multado a la adjudicataria del contrato porque de cualquier detracción en las certificaciones dependen "los sueldos de la plantilla", integrada por cerca de 400 trabajadores.

El servicio de recogida de residuos y limpieza viaria es, en términos per cápita y según los últimos informes de la Intervención de la Ciudad, el más caro de cuantos se prestan en Ceuta. Cuesta 244,25 euros al año por habitante, un diez por ciento más que en 2013, cuando dejó de prestarlo Urbaser y se situaba en 218.

Mantener la Policía Local exige un desembolso de 204,25 euros por residente y año (201 en 2013), por delante de los 153,34 euros per cápita que se destinan a Políticas Activas de Empleo, de los 130,13 que van a ayudas sociales y los 119,33 que absorbe el Área de Menores.