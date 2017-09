El Consejo Municipal Agrario acuerda constituir una mesa de trabajo para solucionar el problema del agua

11/09/2017 - 22:14

El Consejo Municipal Agrario, integrado por representantes de las administraciones públicas, agricultores, regantes y empresas del sector agrícola, y presidido por el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha acordado la constitución "de una mesa de trabajo que, constituida antes de que termine el mes de septiembre y encabezada por el concejal de Agricultura Juan José Segura, sea capaz de solucionar de forma definitiva el problema del agua para el campo almeriense".

ALMERÍA, 11 (EUROPA PRESS)

Una solución que el primer edil ha puesto sobre la mesa acompañada del ofrecimiento gratuito de "los terrenos anexos a la depuradora para construir la infraestructura necesaria para cerrar el ciclo integral del agua con el sistema de uso terciario", según ha informado el Ayuntamiento de Almería.

"Se trata de una solución que, de ser necesaria, garantizaría el agua oportuna para que el campo almeriense no tenga que preocuparse del abastecimiento, garantizaría un agua de calidad y, además, al menor precio posible", ha resumido el alcalde, que ha insistido en que los agricultores que están ahora regando con agua desalada no van a poder contar con esta opción para la campaña de 2020.

Y es que, tal y como se ha recordado durante la celebración del Consejo Municipal Agrario, la autorización para el uso del agua de la desaladora con destino al riego "tiene fecha de caducidad". En menos de dos años se corta este grifo y entonces, ni siquiera la voluntad del Ayuntamiento hará posible una ampliación de la concesión, ha indicado Fernández-Pacheco.

EL CAMPO, "AGRADECIDO" AL AYUNTAMIENTO

El regidor ha presidido un Consejo Municipal Agrario, en el que el delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía ha excusado su ausencia a través del concejal socialista Indalecio Gutiérrez, y en el que los asistentes han agradecido las gestiones que el Ayuntamiento de la capital ha realizado para "salvar el campo" en esta campaña.

Ha sido el Ayuntamiento, han recordado regantes y agricultores presentes en el salón de plenos, "la administración que ha desbloqueado una situación crítica y tensa". La que se suscitaba en mayo cuando se conocía que la Junta de Andalucía cortaba el suministro de agua depurada empleada para el riego de los cultivos desde hace 20 años.

A través de una moción aprobada por unanimidad en el pleno del mes de julio, el Ayuntamiento acordaba poner a disposición de los agricultores todos los recursos hídricos, firmar un convenio con la Comunidad General de Usuarios de Aguas de Almería (CGUAL) y convocar el Consejo Municipal Agrario.

Una vez cumplidas todas las acciones propuestas, el Consistorio propone ahora seguir trabajando, "con plazos de por medio", para dar una solución definitiva al problema del agua.

Y es que, si la Junta de Andalucía no da el 'ok' al suministro del agua depurada después de estudiar el proyecto presentado por los agricultores y los regantes, y hoy en estudio, dentro de dos años no habría ni agua desalada, ni agua depurada para el campo almeriense.

Es decir, no habrá agua para más de 3.000 hectáreas de cultivo, ni para las más de 15.000 familias que viven directamente de la agricultura en la capital. Así lo han hecho constar durante el Consejo Municipal Agrario y, sin perder de vista este horizonte, han dado el visto bueno a la propuesta del alcalde para iniciar un trabajo que culmine en una solución definitiva al problema del agua. "Si finalmente no hiciera falta, mejor; pero trabajemos para tener una solución definitiva", ha animado.

De hecho, Fernández-Pacheco ha logrado convencer a los presentes a la hora de dar un impulso definitivo a lo que considera es la solución y que, entiende, "no es otra que cerrar el ciclo integral del agua, construir un sistema terciario en la depuradora y evitar, de ese modo, que los agricultores de Almería se vean otra vez en una situación como ésta. Se trata de una solución definitiva, con agua de calidad, de garantía y a un precio competitivo", ha asegurado.