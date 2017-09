Cataluña. arrimadas pide al govern que “sean sinceros” y que admitan que la diada tuvo “menos participación”

12/09/2017 - 11:42

La presidenta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Parlament de Catalunya, Inés Arrimadas, pidió hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Catalunya' "a los partidos independentistas y al Govern de Catalunya" que "sean sinceros" y que "puedan admitir que, lejos de tener más apoyo esta Diada, se ha visualizado que este apoyo está siendo cada vez más pequeño".

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Arrimadas argumentó: "Este año la Diada de Catalunya, esta manifestación que evidentemente excluye a la parte que no queremos separarnos del resto de España, tenía un símbolo, un símolo de suma, un símbolo más; hemos podido constatar que lejos de tener más apoyo, se ha visto que ha tenido menos participación".

La portavoz parlamentaria de C's también dijo que "se tiene que respetar y se tiene que reconocer que ha sido una gran manifestación y se tiene que respetar cada una de las personas que salieron ayer a la calle" así como admitió que "querer un referéndum es legítimo".

"Pero hay cosas que no son legítimas como es intentar conseguir tus objetivos políticos pasando por encima, no solo de las leyes, no solo de los tribunales, sino de los derechos de los diputados de la oposición, del consejo de garantías estatutarias, del reglamento del Parlament, de los letrados del Parlament; esto es evidente que no genera consenso", denunció Arrimadas en referencia a la las leyes de referèndum y transitoriedad aprobadas la semana pasada.

