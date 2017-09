El alcalde de Málaga ve "casi imposible" volver a ser candidato

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a insistir en que está "bastante convencido" de que debe ser su último mandato, asegurado que repetir como candidato 'popular' a la Alcaldía de Málaga en 2019 "es muy difícil, casi imposible", dejando claro, no obstante, que seguirá trabajando para que el puesto "brillante" que tiene la ciudad en varios ranking y "los recorridos hechos en tantas estrategias que han sido exitosas continúen el día de mañana".

Para De la Torre, "tenemos gente capaz de desarrollarlo, tenemos equipos capaces de poder hacerlo, no tiene por qué pivotar todo en una persona". "Hemos tratado de hacer las cosas de una manera conjunta y tenemos aquí personas experimentadas y con experiencia de gestión demostrada con los cuales el PP puede contar perfectamente", ha aseverado.

Así, ha asegurado que aunque que se da la "ilusión, ideas, proyecto y afectos de la gente", que son, ha dicho, "las condiciones que siempre he propuesto cuando me lo planteaban años atrás de cara a la siguiente convocatoria", ha añadido que "creo que tiene bastante lógica que me lo platee que si fuera el último".

De la Torre, que ha participado en el desayuno informativo del grupo Joly, ha señalado que, no obstante, el PP decidirá en la primavera del año próximo los candidatos, por lo que "lo que yo diga ahora sería un sin sentido, anticipando un tema que no es de ahora".

Cuestionado, en concreto, por si el posible relevo puede venir de la mano del presidente del PP de Málaga y de la Diputación, Elías Bendodo; el alcalde ha afirmado que "trabajamos en muchas cosas juntos".

"Sabe Elías --ha continuado-- que estoy encantado de que pueda estar presente en tantas ocasiones donde la vida y la actividad de la ciudad motiva que pueda existir esa visión conjunta" de ciudad y provincia. Según De la Torre, "lo normal, cuando se tiene esa visión pragmática, es trabajar de manera coordinada y conjuntamente. Eso lo venimos haciendo y lo seguiremos haciendo".

Al respecto, ha insistido en que los candidatos del PP se verán en la primavera del próximo año: "El partido sabe y mis compañeros saben cuál es mi planteamiento personal, pero, al mismo tiempo, mi compromiso y enamoramiento con Málaga", ha agregado.

De la Torre ha asegurado que "he nacido, crecido y he ido viendo la maravilla de Málaga pero, al mismo tiempo, la injusticias con Málaga y el olvido, que son históricas", destacando la potencialidad de la ciudad, por lo que "ese amor a Málaga, ese cariño por Málaga me da siempre el luchar para que la líneas conseguidas entre todos, que es trabajo de todos, pueda seguir hacia delante garantizando lo mejor".

En suma, ha recalcado, "lo que queremos es que Málaga ofrezca a su gente lo mejor, el máximo nivel de empleo, y para eso el mejor nivel de educación y formación, que es un gran reto", ha señalado.

"Lo lógico es que no haya nuevo intento de mandato, que sea la opinión de los ciudadanos lo que lo diga, pero yo estaré en esta materia a lo que sea mejor, antes o después de esa fecha, para garantizar esa continuidad, ese buen resultado, efectos y logros que tiene la ciudad fruto de todos ustedes", ha concluido.