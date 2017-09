El presunto descuartizador niega haber matado a su tía porque "es Hernández Fernández", de la "Hermandad de la E y R"

12/09/2017 - 12:37

El presunto descuartizador de Majadahonda, Bruno H.V., de 34 años, ha negado este martes durante el juicio haber cometido delito alguno, asegura no recordar a una de sus supuestas víctimas, Adriana, y respecto a la segunda, su tía Lidia, ha afirmado que no la mató porque "es Hernández Fernández", de la "Hermandad de la E y la R".

Durante su declaración, a preguntas de su abogado Marcos García Montes, ha insistido en todo momento en esta imaginaria hermandad secreta que, según sus palabras, estaría conformada por personas, empresas e instituciones que en su nombre o nomenclatura llevan las letras e y r. Entre ellas ha citado al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

"Si podéis apreciar, también tienen estas letras la palabra presidente, Silvio Berlusconi, David Cameron, Theresa May. Son personas que están en el Gobierno, un nombre que también tienen esas letras. También la tienen universidad y universitarios, el presidente de la Agencia Aeroespacial europea, los Rockeffeller, General Motors, Bankinter, Santander, Iberdrola o Ibercaja. Prácticamente, todas las profesiones las tienen y las de estas letras suelen quedar mejor que otras", ha añadido.

El procesado también ha manifestado que habló con el fundador del Opus Dei, Josemaría Escribá de Balaguer, que falleció en 1975. "Me contó que era el máximo dirigente del Opus Dei. Yo le dije que cooperaba con gobiernos, pero no sé a quién. Y que también conservaba con el Gobierno y también cooperaba con la Warner. Yo cuando pido agua a los funcionarios digo 'water', pero cuando no me entienden digo agua. Yo estoy ahora en el Ministerio del Interior. Fernández Díaz es el primer ministro del Ministerio. Tiene la e y la r", ha manifestado.

Bruno también ha reconocido que quiso entrar en el ejército pero no le dejaron por sus problemas mentales. "Ejército es para defender y proteger los intereses generales. Perfecto", ha añadido, haciendo hincapié en cada sílaba, para que se pudiera apreciar que todas las palabras llevan ambas letras.

A continuación, ha enseñado una tarjeta de la "Secretaría General del Ministerio del Interior" y ha añadido, ayudado por su abogado, que su hermandad también era denominada la de "Tintín Hernánder y Fenránder, porque la zeta antes se pronunciaba como erre" y su lema era "Hermandad, Fraternidad y Goberner". "Esquizofrenia también lleva esas letras", ha apostillado.

A las preguntas de la fiscal y del abogado de la familia de Adriana, la inquilina supuestamente asesinada y descuartizada por el procesado, en cambio, sólo ha negado acordarse de casi todo lo que le han preguntado. Así, el imputado ha dicho que no se acordaba que cuando vio a su tía Lidia por última vez, que no recuerda que le giraba recibos a su cuenta o que le había cedido la casa de Majadahonda para alquilar habitaciones.

También ha asegurado que "no sabe" o "no recuerda" que alquilara una habitación a la ciudadana argentina ni por qué tenía su móvil, llaves de su coche o joyas en la casa de su padre de Móstoles, ni por qué tenía una máquina trituradora de carne, cuchillos o una sierra en el sótano del chalé de Majadahonda ni tampoco pistolas en sus casas. Igualmente, ha dicho que no sabe cuánto llevaba en prisión. "¿Prisión pertenece al Ministerio del Interior, no?", ha preguntado.

En cambio, el imputado ha manifestado claramente que no mató ni a su tía ni a la inquilina porque "no ha hecho nada ilegal ni ha cometido ningún delito he hecho nada ilegal ni ha cometido ningún delito". "Sólo sé que estoy fuertemente medicado y me interesa la e y la r . ¿Estamos en 2017?", ha preguntado.

Bruno H.V., que ha mostrado una actitud impasible en todo momento durante la declaración, también ha negado que creara la sociedad 'Obras y Reformas' en 2010, con la que giraba recibos a su tía o que falsificara su firma.