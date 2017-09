El ofensivo mensaje que unos padres se encontraron cuando pidieron la cuenta en un Granier de La Rioja

Correcto. Independientemente del suceso en particular, en el que los padres y niños se pudieron portar exquisitamente, lo habitual es que los padres pienses que cualquier lugar público es una guardería y suelten a sus fieras a su libre albedrío.



Se necesitan lugares para familias con niños y otros para adultos solos, así como medios de transporte, etc... ya que no hay modo de hacer ver a la gente que los niños son molestos y hay que educarlos y controlarlos.