El PSOE de Talavera dice que no se ha ejecutado "ni un euro" de los 300.000 presupuestados para instalaciones deportivas

12/09/2017 - 13:41

El Grupo Socialista de Talavera de la Reina ha afirmado, de cara a la "inminente inspección" para la declaración de la Ciudad Europea del Deporte, a la que opta la ciudad toledana, que el Ayuntamiento no ha ejecutado "ni un euro de los 300.000 presupuestados" para mejorar el estado de las instalaciones deportivas.

Así, el portavoz del PSOE, José Gutiérrez, ha aseverado que los deportistas de "élite mundial" que tiene Talavera "no se merecen este trato". "Las instalaciones deportivas no se ha mejorado en absoluto y ni siquiera sabemos qué calendario de reparaciones o sustituciones tienen previsto porque, desde febrero, no se ha presentado un proyecto para saber qué se está haciendo o cuáles son las prioridades".

"Lo único que sabemos es que en los presupuestos hay 300.000 euros consignados, aunque el alcalde, Jaime Ramos, haya dicho que un millón, y que hay cero euros ejecutados", ha manifestado Gutiérrez, que ha señalado que, por ejemplo, "solo arreglar la piscina climatizada cuesta 623.000 euros", según ha informado el PSOE en una nota de prensa.

En este sentido, ha continuado reprochando que "el coste de las reparaciones en la pista de atletismo supera el medio millón, por no hablar de lo que se necesita, por el abandono y la falta de mantenimiento, en los polideportivos, en el velódromo o los campos de fútbol".

Gutiérrez ha resaltado el hecho de que Talavera sea una ciudad de "grandes deportistas, en un buen número de disciplinas", cuando en la ciudad no ponen "precisamente fácil" que se produzca esta situación, "con un río sin agua para los piragüistas, o una pista de atletismo que ha perdido su homologación por dejadez".

El portavoz ha recordado que, en la carta de presentación del proyecto, "el propio alcalde resalta que un 65 por ciento de los talaveranos practica algún deporte, y que hay 26.000 federados en las distintas modalidades". "Solo esas cifras deberían hacer que el Gobierno se pusiera las pilas y no solo no dejara pasar la oportunidad de ser Ciudad Europea del deporte, sino que debería empeñarse en que todos tuvieran unas instalaciones dignas, sin goteras, sin hierbas, sin el pavimento levantado, o con gradas en condiciones", ha agregado Gutiérrez.