Podemos critica que Cifuentes use el teleprónter en el debate sobre el estado de la región si la oposición no lo utiliza

12/09/2017 - 14:03

La portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz Huerta, ha criticado este martes que la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, use el teleprónter en su intervención inicial en el debate sobre el estado de la región, que se celebrará entre el 21 y el 22, porque la oposición no cuenta con esa herramienta.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Ruiz Huerta, que ha planteado esta cuestión en la reunión de la Junta de Portavoces, ha argumentado en la rueda de prensa posterior que, si el teleprónter, que sirve para ayudar a pronunciar discursos "con apariencia de mayor naturalidad", no es una herramienta de la Asamblea de Madrid, ya que es el propio Grupo Parlamentario Popular el que lo alquila para debates que incluyen discursos largos, "lo que se genera es una situación de desigualdad".

"Si la decisión de la Asamblea es no disponer de esta herramienta, que debe ser bastante cara, todos deberíamos debatir en igualdad de condiciones", ha señalado Ruiz Huerta, quien ha aclarado que a Podemos no le parece mal que se utilice este sistema y está "muy a favor del uso de cualquier herramienta tecnológica que apoye en el trabajo", pero no si se genera una situación de desigualdad.

Por su parte, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha señalado que el teleprónter se ha venido utilizando con "normalidad" desde hace muchos años en los debates de investidura y en los debates sobre el estado de la región, por lo que ha dicho que no entiende por qué ahora debería prohibirse.

Asimismo, ha dicho que Podemos, con motivo de la moción de censura a Cifuentes, podría haber solicitado a la Mesa autorización para usarlo y tendría que haberlo alquilado y costearlo, al igual que hace el Grupo Popular, por unos 500 euros.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Ángel Gabilondo, ha subrayado que "el problema es la igualdad de oportunidades, es decir, que todos los grupos tengan a su disposición los mismos medios para poder hacer su labor y elegir los medios que deseen" y ha añadido que "eso se ha dicho que está garantizado porque quien quiera puede hacerlo pagándolo desde su Grupo".

"Nosotros no vamos a pagar con dinero de nuestro grupo el teleprónter", ha agregado Gabilondo, quien ha afirmado que para él es "más importante el contenido que la forma", así como "hablar para los diputados" presentes y no para la televisión.

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, no ha mencionado el tema del teleprónter en su rueda de prensa, previa a la de la portavoz de Podemos.