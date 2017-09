AMP-OCDE avisa de la brecha de género en estudios técnicos en España: La proporción de alumnas se queda en el 12% en TIC

12/09/2017 - 14:01

Más de un tercio de los jóvenes de entre 25 y 34 años no tiene título de Bachillerato o FP de grado medio

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La OCDE alerta de que en España existe un "fuerte sesgo de género" en los estudios científicos, tecnológicos, ingenierías y matemáticas (STEM), donde la proporción de alumnas es muy inferior a la de los alumnos, y se queda incluso en el 12% en algunas áreas como las tecnologías de la información y la comunicación, según indica esta organización en su informe 'Panorama de la Educación 2017' (Education at a Glance), publicado este martes 12 de septiembre a nivel mundial.

"Las autoridades públicas españolas tienen como objetivo reducir la brecha de género mediante servicios de orientación e información que aseguren la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a la hora de escoger un área de estudio", señala el informe, que subraya que este asunto es el común denominador de la mayoría de los 35 países que participan en este documento.

Esta es una de las conclusiones del informe con el que la OCDE sostiene que si bien los estudios terciarios --universitarios o Formación Profesional de grado superior-- relacionados con las Ciencias se ven recompensados en el mercado laboral, sin embargo, las áreas de estudio antes mencionadas se encuentran condicionadas en gran medida en España y en los países de la OCDE por las diferencias de género.

En 2015 en España, el 24% de los nuevos alumnos de ingenierías, producción industrial y construcción fueron mujeres, el mismo porcentaje que la media de la OCDE. Sin embargo, este dato se reduce a la mitad (12%) cuando se trata de mujeres en estudios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), siete puntos porcentuales menos que el promedio de los países de la OCDE (19%).

El trabajo subraya que, al igual que en la mayoría de países OCDE, las mujeres en España tienen una "presencia desproporcionada" en las carreras relacionadas con el sector educativo (España, 79% y OCDE, 78%) así como en salud y bienestar (España, 72% y OCDE, 75%).

Con todo, el informe destaca que el 26% de los graduados de educación terciaria en España obtuvieron una titulación en las áreas STEM, tres puntos porcentuales más que la media de los países de la OCDE. Además, la diferencia es incluso mayor cuando se trata de los titulados en programas de doctorado (España 50% y OCDE 43%).

A MAYOR EDUCACIÓN, MÁS TRABAJO Y MENOS DEPRESIÓN

La OCDE insiste en que a mayor cualificación, mayores resultados socioeconómicos y perspectivas laborales. En España, la tasa de empleo de quienes cuentan con estudios universitarios es del 76% frente al 68% de los que han estudiado hasta Bachillerato y al 60% de los que no han completado esta etapa secundaria postobligatoria. En los países OCDE estos promedios corresponden al 83%, 76% y 59%, respectivamente.

Asimismo, las personas con menos cualificación presentan un mayor riesgo de desempleo. En España, esta tasa para los jóvenes que no han completado la educación secundaria superior -Bachillerato o FP de grado medio-- es del 30% (17% media OCDE) frente al 20% (9% OCDE) de aquellos que sí lo han hecho y el 16% (7% OCDE) de aquellos que tienen educación universitaria o superior.

La OCDE relaciona también el nivel educativo con la salud mental. Así, el 10% de los jóvenes entre 18 y 24 años que solo tienen la ESO reconocen que tienen depresión, un dato que baja al 7% entre los que han obtenido el título de Bachillerato y al 3% entre los universitarios. No obstante, los españoles presentan menos tendencia a la depresión que la media de la OCDE y la UE en todos los niveles educativos.

POCOS ALUMNOS EN FP Y MÁS 'NINIS'

El 35% de los jóvenes de 25 a 34 años no tienen Bachillerato ni FP de grado medio, más del doble que la media de la OCDE (16%); un 24% llega a este nivel, pero no continúa hacia la Universidad o FP superior (OCDE, 42%) y el 41% cuenta con estudios superiores, un porcentaje muy similar a la media de los países de la OCDE. "Las cifras no han variado desde 2005", advierte la OCDE, que valora, no obstante, una mejora de 23 puntos entre los adultos de 55 a 64 años y los jóvenes entre 25 y 34 años sin titulación superior.

En España, los jóvenes adultos entre 25 y 34 años cuyo nivel educativo más alto se corresponde con un programa de formación profesional de grado superior tienen una tasa de empleo superior (74%) que aquellos con una cualificación general (63%). Las tasas medias en los países OCDE son del 80% y del 70% respectivamente. Pese a esto, España tiene una de las tasas más bajas de matriculados en FP de la OCDE.

Sin embargo, España cuenta con unas tasas de escolarizacion en FP y capacitación laboral más bajas de los países de la OCDE: Casi la mitad de los adolescentes (47%) están matriculados en Bachillerato (OCDE, 36%) y sólo el 12% en FP (OCDE, 26%).

El porcentaje de alumnos en España de entre 18 y 24 años que permanecía escolarizado en 2016 era del 58% (OCDE 52%). El 18% de este grupo de edad (OCDE 32%) no estaba escolarizado, pero sí trabajando, y un 23% ni trabajaba ni estaba escolarizado en ningún programa educativo o de formación (OCDE 15%). Este último dato se mantiene e incluso crece respecto al informe anterior, donde la proporción de este colectivo era del 22,8%.

TASAS UNIVERSITARIAS DE LOS MÁSTERES

El informe analiza las tasas de matrícula de 30 países y economías de la OCDE que ofrecen datos sobre costes en educación universitaria. España se encuentra entre los dos tercios que aplican tasas a nivel de grado o equivalente, pero entre los diez que lo hace por debajo de los 4.000 dólares (4.700 euros). Australia, Canadá, Chile, Japón, Corea, Nueva Zelanda y Estados Unidos las tasas son muy superiores, pudiendo alcanzar los 8.000 dólares anuales (9.500 euros).

La OCDE indica que en España, a pesar de que la legislación básica establecen los mismos límites inferior y superior para las matrículas de tanto los grados universitarios o equivalentes como para las matrículas en másteres o titulaciones equivalentes, "los másteres tienen un coste un 50% mayor que los grados universitarios de cualquier área de estudio". Sin embargo, sostiene que estos precios se hallan entre los más bajos de los países que aplican tasas de matrícula en este nivel educativo.

SUELDOS DE LOS PROFESORES, POR ENCIMA DE LA MEDIA

Por su parte, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha destacado del estudio de la OCDE que "el nivel educativo de los españoles mejora sustancialmente en todos los ámbitos y niveles" y que la tendencia "seguirá siendo positiva en los próximos años", ya que la tasa de población adulta joven (25 a 34 años), que únicamente posee estudios básicos en España baja casi 10 puntos desde el año 2000, del 44,4% al 34,7%.

También ha señalado en un comunicado que la situación salarial de los profesores españoles, que es superior a la del conjunto de los países de la OCDE, tanto en retribución inicial (22% más que la media de la OCDE), después de 15 años de ejercicio y la máxima en la escala.

"Esta distancia es aún mayor en la Educación Secundaria, con salarios iniciales que superan en torno al 30% las medias internacionales en la primera etapa, mientras que en la segunda etapa superan en torno al 24% al salario medio de la OCDE", señala Educación, que destaca también que en los salaris máximos esta distancia se acorta, "pero sigue siendo superior en todas las etapas educativas".

En cuanto al número de alumnos por profesor, el Ministerio de Educación indica que en España esta ratio es "más baja que la media de la OCDE en todos los niveles": En Primaria, es de 14 alumnos por profesor (OCDE, 15); en la ESO disminuye hasta los 12 alumnos por profesor (OCDE, 13) y en Bachillerato, 11 alumnos (OCDE, 13)