El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba rechaza las ordenanzas de 2018 con el voto en contra de toda la oposición

12/09/2017 - 14:09

Enlaces relacionados El Pleno del Ayuntamiento de Burgos aprobará el día 21 la modificación de 20 ordenanzas fiscales (18/04)

El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Córdoba ha rechazado este martes la aprobación provisional del expediente de renovación de la ordenación fiscal para el ejercicio económico 2018, con los votos en contra de Ganemos, PP, Cs y UCOR, que han dejado solos a PSOE e IU en la votación, al tiempo que han sido rechazadas las enmiendas de los grupos presentadas en la sesión plenaria.

CÓRDOBA, 12 (EUROPA PRESS)

Al respecto, la teniente alcalde delegada de Hacienda, Alba Doblas (IU), ha manifestado que "hay menos modificaciones este año porque se parte de un expediente muy ajustado a las previsiones del acuerdo de gobierno de las 51 medidas", de manera que "se mantienen las bonificaciones que se habían realizado, que son muchas, y se suma con la bonificación a los propietarios de los patios en un 50% sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que se presenten a concurso en 2018".

Frente a ello, ha resaltado que "ningún grupo de la oposición ha hecho enmienda a la modificación al expediente de ordenanzas", momento en el que ha aclarado que "no se debaten las ordenanzas en su totalidad, sino que se debate la modificación sobre lo acordado en plenos anteriores", ha precisado Doblas, quien ha solicitado "no esconder el debate" ante estas ordenanzas que "nunca han subido el IBI", ha enfatizado.

Así, Doblas ha declarado sobre el apoyo o no para la bonificación a los propietarios que "cada uno sea responsable y consecuente con lo que votó en años anteriores y lo que actualmente se propone", a la vez que ha lanzado un mensaje al grupo de Ganemos, en el que le ha expresado que "han elegido mal momento para separarse de las ordenanzas", porque "no hay incumplimientos", de ahí que haya instado a "seguir avanzando en la progresividad fiscal".

De igual modo, la portavoz del PSOE, Carmen González, ha afirmado que "los cambios son los mínimos y necesarios", por "el ejercicio de responsabilidad del equipo de gobierno de rescatar el consenso del año pasado", con "bonificaciones a quien más lo necesita", al tiempo que "avanzan en fiscalidad verde y la progresividad fiscal", ha elogiado.

Ante ello, considera que "tendrán que explicar los que cambian su voto del año pasado para que las modificaciones no entren en vigor", a lo que ha agregado que "hoy pierde Córdoba por los que votan en contra de Córdoba".

"ACTITUD CONTINUISTA"

Mientras, la concejal de Ganemos Córdoba María de los Ángeles Aguilera ha aclarado que no quieren seguir "con una actitud continuista", después de que "algunos asuntos propuestos por Ganemos en 2016 se han cumplido y otros no", ha advertido, para apostillar con la oposición de su grupo a las ordenanzas, porque "este expediente no es el que merece la ciudadanía", ha subrayado.

En concreto, la edil ha detallado que se ha cumplido la mitad de las diez propuestas, por lo que ha pedido "un acuerdo garantista de que se cumplen" las restantes. Las cinco medidas a falta de cumplir, según Ganemos, son dos de recaudación, dos de exención y una de transparencia.

De otro lado, el portavoz del PP, José María Bellido, ha criticado que las ordenanzas fiscales de 2018 "carecen de proyecto y demuestran la falta de empuje y ganas del gobierno local", de forma que "se mantiene la presión fiscal en los mismos términos hasta el día de hoy cuando en el Ayuntamiento había hasta junio 112 millones de euros en la caja y no solo no se hacen inversiones, sino que tampoco se bajan impuestos".

Asimismo, ha reprochado que "se renuncia a cualquier labor de modificación de la estructura fiscal", a la vez que "se renuncia al diálogo con la oposición", después de que el PP presentara tres "condiciones fundamentales" con "criterios sociales reales" para negociar su abstención.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (Cs), David Dorado, ha aseverado que "hay margen para bajar" el Impuesto de Bienes Inmuebles, porque, según él, "es de justicia que el esfuerzo realizado por los cordobeses en los últimos años se devuelva con una bajada en el IBI". Además, ha lamentado "la falta de sensibilidad" del equipo de gobierno al no aceptar enmiendas de Cs.

Y el portavoz de UCOR, Rafael Serrano, ha remarcado que es "un proyecto similar al de 2017 y no devuelve parte del esfuerzo realizado durante la crisis", cuando, a su juicio, "es el momento de reducir impuestos". Por tanto, considera que "se puede hacer más" en este proyecto de ordenanzas teniendo en cuenta que "hay superávit suficiente", ha defendido.

Cabe destacar que la sesión plenaria ha sido suspendida unos 15 minutos debido a los gritos de distintos trabajadores municipales y representantes de CTA y CGT en contra del gobierno local, que exclamaban: "¡Esta izquierda no nos representa!" y "¡Más trabajadores, menos chiringuitos!", entre otros, como la petición de dimisión de la delegada de Medio Ambiente, Amparo Pernichi (IU).