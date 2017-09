Echávarri insta a Comercio a ampliar la fecha de cierre de los grandes centros comerciales

12/09/2017 - 14:11

Reitera que la temporada alta en la ciudad "acaba cuando acaba la Volvo Ocean Race"

ALICANTE, 12 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ha instado a la Dirección General de Comercio a ampliar la fecha de cierre de los grandes centros comerciales sin necesidad de que lo solicite el consistorio. El primer edil socialista ha reiterado que la temporada alta en la ciudad "acaba cuando acaba la Volvo Ocean Race", el próximo 22 de octubre.

"La Dirección General de Comercio dictó una resolución y no necesitó ningún órgano colegiado de Alicante para dictar una resolución que decía que el 15 de septiembre debían estar cerrados", ha razonado, a preguntas de los medios, y ha agregado: "No habiendo precisado ningún órgano colegiado para dictar esa fecha de cierre, no creo que necesite ningún órgano colegiado para ampliar esa fecha al 29 de octubre".

Echávarri ha opinado que se trata de un "clamor" en Alicante y que se dijo de forma "unánime" en la Comisión de Turismo de la Volvo y "casi unánime" en el Observatorio de Comercio.

"Si aún así no quieren escuchar a la ciudadanía, a los operadores comerciales y turísticos y ampararse en que lo debe solicitar el Ayuntamiento, no lo vamos a hacer porque no nos escucharon y no nos necesitaron para la otra resolución", ha advertido y ha apuntado: "Que lo amplíen por los mismos trámites por los que lo cerraron: una resolución unilateral, pueden hacerlo puesto que lo han hecho".

Gabriel Echávarri ha solicitado que se explique por qué los grandes centros comerciales de Alicante cierran este domingo 17 de septiembre y los de València siguen abiertos.

Preguntado por la posibilidad de que se tome un acuerdo para toda la Comunitat Valenciana, el alcalde ha dicho que tiene constancia por los medios pero que "nadie" se ha dirigido "formalmente" y ha valorado que serían seis meses con unos 40 festivos, "habría que verlo, si hay un acuerdo para toda la Comunitat, perfecto".