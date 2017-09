La Junta destaca las medidas de Renfe e insiste en que sin nuevas infraestructuras no se acortarán los tiempos de viaje

12/09/2017 - 14:29

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta, Begoña García Bernal, ha destacado que Renfe "está cumpliendo" en la comunidad con las solicitudes que el Pacto por el Ferrocarril en Extremadura le está planteando, aunque ha incidido en que las medidas anunciadas este martes por la citada entidad "no" supondrá que los extremeños puedan viajar en tren a Madrid "en menos tiempo".

Al respecto, ha incidido en que mientras que la comunidad "no" cuente con "nuevas infraestructuras" ferroviarias "no" se podrán acortar los tiempos de viaje en tren desde Extremadura a Madrid; y ha ahondado en que la "responsabilidad" de este cuestión "no" es del actual cuerpo directivo de Renfe, sino que forma parte de la "deuda histórica que tienen todos los gobiernos de España" con la comunidad.

De este modo, García Bernal ha subrayado la importancia de que "todos" los extremeños "unidos" reivindiquen un tren "digno" para la comunidad, ya que el ferroviario "es un proyecto de región" que, además, según ha indicado, "está por encima de cualquier persona y de cualquier partido político".

En esta línea, tras reunirse este martes en Mérida (Badajoz) con el presidente de Renfe, Juan Alfaro, y responsables de ADIF para abordar asuntos referentes al ferrocarril en la región, la consejera ha reconocido que "no" está "contenta" por la situación ferroviaria de Extremadura, "pero no con Renfe porque no hayan respondido a las peticiones" planteadas desde el Pacto por el Ferrocarril, sino porque la comunidad "no" dispone de un "tren digno", algo que a su juicio debe lograrse "ya".

"No nos vamos a cansar de decir todos los extremeños y extremeñas que queremos un tren digno ya", ha espetado García Bernal, quien ha destacado en todo caso que "desde que ha llegado el presidente de ADIF ha puesto en valor todo el trabajo y todas las infraestructuras", y ha añadido que ahora lo que "toca a todos los extremeños y extremeñas es seguir exigiendo todos juntos y juntas y seguir evaluando el cumplimiento que se ha marcado desde el Ministerio de Fomento de todas las nuevas infraestructuras".

"Mientras no tengamos nuevas infraestructuras no vamos a poder llegar a Madrid en menos tiempo", ha reiterado la consejera, quien ha apuntado que "ahora al menos" lo que se quiere es que los extremeños puedan llegar a Madrid "más cómodos, más fiables, y que no se averíen tanto los trenes".

En esta línea, la consejera ha señalado que después de un verano "negro" con 43 incidencias ferroviarias desde julio hasta este pasado lunes en la región, "no" se puede estar "contentos", sino que hay que "ir dando soluciones entre todos y todas a esta deuda histórica con esta región".

"Y vamos cumpliendo, y Renfe está cumpliendo aquellas solicitudes a las que todos y todas los extremeños y extremeños a través del Pacto Social y Político del Ferrocarril hemos hecho", ha incidido.

REUNIÓN DEL PACTO

Por otra parte, preguntada sobre si se celebrará una manifestación en Madrid para reclamar un tren digno para la región, la consejera ha indicado que "esto no lo decide la consejería y no lo decide la Junta de Extremadura", sino que este próximo miércoles, día 13, "hay una reunión del Pacto Social y Político por el Ferrocarril" para dar "cuenta" de las reuniones mantenidas con Renfe y ADIF y en la que también se abordará dicha cuestión, ha señalado.

"No soy yo la persona que decide en esta región si se moviliza o no se moviliza", ha afirmado.

Al mismo tiempo, ha anunciado que la comisión de seguimiento con ADIF y Renfe en materia de infraestructuras tendrá lugar el próximo mes de octubre, porque "toca hacer una revisión de cada tramo de lo que dijeron que iban a hacer".

TALLER

También, sobre la construcción de un taller de averías de trenes en la región, ha dicho que "tiene mucha importancia" porque "todas las CCAA o muchas de ellas lo tienen" y "es lo que hace que los trenes no puedan tener ese número de averías tan alta como han tenido este verano" en Extremadura.

Así, tras señalar que ese taller "se llevaba pidiendo a los antiguos dirigentes de Renfe y del Estado en general de todos los gobiernos de España desde el año 2009", y que "el 28 de julio se le hizo esa misma petición al presidente de Renfe actual en nombre de todos los extremeños y extremeñas", ha destacado que ahora "están dando cumplimiento a ese compromiso", ha señalado.

También, ha indicado que el compromiso de construcción del citado taller "en una fase en vez de en tres" va a "adelantar" en un año el proyecto, algo que "bienvenido sea", ha dicho.

De igual modo, sobre la petición desde la comunidad de "algunos trenes que dieran al menos comodidad y fiabilidad a los extremeños en las idas a Madrid", ha considerado "muy importante" el anuncio de que en "el primer trimestre del 2018" se pondrá en marcha un Talgo "con un servicio comercial". "No podemos estar pagando la cantidad de dinero que cuesta un billete de tren, que está en muchos casos por encima del AVE", ha advertido.

Esto, según ha dicho en todo caso, "no" va a suponer "mejora" relativa a que "vamos a llegar a Madrid en menos tiempo", porque --ha reiterado-- "mientras que las infraestructuras de esta región no estén como tienen que estar los tiempos son los que son".