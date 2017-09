El PP propone a la Junta un tejado a dos aguas como solución a las filtraciones en la cubierta de la Catedral

12/09/2017 - 14:32

Explican que en los planos del siglo XVIII ya se concebía la estructura para solventar este problema

MÁLAGA, 12 (EUROPA PRESS)

El PP ha reclamado este martes a la Junta de Andalucía que aborde una intervención "urgente" para solucionar las filtraciones de agua en la cubierta de la Catedral de Málaga, monumento protegido como Bien de Interés Cultural (BIC). Según ha defendido el parlamentario andaluz Antonio Garrido, el techo a dos aguas sería la mejor solución, detallando que no sería "ninguna experimentación ni un invento" ya que esta estructura está recogida en varios alzados del plano del templo fechados en el siglo XVIII.

Garrido, junto al vicesecretario provincial del PP y portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde, ha apuntado que esta cuestión "no tiene nada que ver con la política", agregando que "ha habido, a lo largo de muchos años, una manifiesta incapacidad para resolver los problemas de la catedral", detallando que "el más importante" son estas humedades y filtraciones.

Así, ha recordado que la Junta ejecutó un cubrimiento como primera actuación "que, por supuesto, no dio resultado y no sirvió para nada". Ahora, ha continuado, "vamos a otra intervención, de 1,6 millones de euros, esa que de manera muy cursi se llama la segunda piel de la catedral". "Las catedrales no tienen segunda ni tercera piel. Las catedrales están bien o mal hechas, bien construidas o no", ha aseverado.

"Ya han reconocido que ahora, después de años, habría que estudiar la solución", ha señalado Garrido, criticando que ha sido "un poco dilatado en el tiempo, una vez que la Catedral tiene unas humedades importantísimas".

Al respecto, ha detallado que hay "varios alzados del siglo XVIII" donde recogen la solución del tejado a dos aguas, "que no es ninguna expermientación, ningún invento, es lo que está funcionando". Según ha explicado, esta techumbre no impediría que la cubierta se pudiera visitar "porque el tejado queda a suficiente altura para que puedas andar". "Lo que pedimos es que, en el primer monumento de la ciudad, no se dilaten en el tiempo; que tomen las medidas; y si no saben, pongan ustedes el tejado a dos aguas y ya está", ha reiterado.

Por su parte, Conde ha destacado que el PP "hace una oposición responsable en el Parlamento andaluz con argumentos", no solo "de la ciudad o del monumento" sino de "todo lo que concierne a la política de protección del patrimonio, que debiera estar ejerciendo la Junta y que no lo hace en nuestra provincia".

Según ha expresado, "nunca una administración con más amplias competencias y recursos como es el caso de la Junta ha hecho tan poco por la política cultural de la ciudad de Málaga". "No sabemos si es una cuestión partidista, esperemos que no, pero sí desde luego una situación claramente razonable con argumentos", ha agregado.

Para Conde, "no se entiende que el Ayuntamiento haya hecho un esfuerzo enorme en acondicionar todo el entorno de la Catedral" y que, al tiempo, "tengamos un BIC que esté dejándose morir". Así, ha criticado que haya un plan director "que se vaya posponiendo 'sine die', que no se apruebe y que no se permita actuar con contundencia para salvaguardarlo de las inclemencias meteorológicas".

Del mismo modo, ha criticado el "freno de la Junta" de 2012 a las escuelas taller que realizaba el Ayuntamiento con fondos de la Comunidad Autónoma "que tuvo un importante recorrido de rehabilitación y mantenimiento de la Catedral"; que el Museo de la Aduana "esté cerrado a cal y canto y no es visitable por las tardes".

"A la Consejería de Cultura le están faltando horas y minutos para tomarse en serio los problemas en nuestra provincia y ciudad", ha esgrimido Conde, exigiendo que la Junta "ofrezca respuesta a lo que ha sido el continuo esfuerzo de la institución municipal a la hora de la defensa del patrimonio".

En cuanto a las iniciativas legislativas concretas, Garrido ha detallado que presentará una pregunta en el Parlamento andaluz y una Proposición No de Ley en la Comisión del Cultura en la que pedirá "la intervención urgente y con medidas eficaces que se hayan comprobado" para solventar las filtraciones. Por su parte, el grupo 'popular' presentará una moción al Pleno municipal para instar a la Junta a que se acometa esta actuación "en el corto plazo".

SEGUNDA TORRE

Por otro lado, sobre la posibilidad de construir la segunda torre de la Catedral, Garrido ha aludido a un informe del plan director en el que apuntaba que "no era aconsejable puesto que no se había visto cómo iba a quedar". "Pues claro, si no está terminada", ha respondido.

Así, Garrido ha apuntado que la segunda torre es "una cuestión de gustos", defendiendo que sí debe ser construida porque "los monumentos son organismos vivos", recordando que "la puerta neogótica de la Catedral de Sevilla y la Catedral de Colonia acabaron a finales del siglo XX", y que "en los mosaicos de la Catedral de Florencia y en el Duomo de Venecia también se actuó en este siglo".

Por todo ello, ha apuntado que la Catedral de Málaga "se hace por fases, según la historia y según las distintas posibilidades", detallando que la segunda torre del templo "no se acaba, como algunos otros elementos, entre ellos, el techo a dos aguas".