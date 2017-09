De la Torre plantea "esperar" con el metro al Civil y estudiarlo conjuntamente con el plan del Guadalmedina

Afirma que está pendiente de recepcionar un estudio sobre una nueva ronda de circunvalación y confía en ponerlo en común administraciones

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a reiterar en relación con la licitación del metro en superficie prevista para este próximo octubre que el Gobierno andaluz "tomará la decisión que crea oportuna", insistiendo en que "debería de crear un clima de aceptación por parte de los vecinos de la zona". Además de ello, ha abogado ahora por "no precipitarse" y esperar a que "vaya avanzando los estudios que hay sobre el Guadalmedina".

Así lo ha asegurado De la Torre tras ser cuestionado durante su participación en el desayuno informativo del Grupo Joly, al tiempo que ha explicado que ahora se avanza en el plan especial del Guadalmedina, lo que sería, ha dicho, "una oportunidad para vincularlo".

"Por ello, lo que se haga ahora debe ser compatible y lo mejor es no hacer nada en ese tramo para poder estudiar conjuntamente ambos temas", ha detallado.

De igual modo, también ha reiterado que la Junta "debería de crear un clima de aceptación con los vecinos de la zona", recordando, en este sentido, los "problemas" de la puesta en marcha del metro en Granada o los casos de Jaén o Vélez-Málaga.

En este punto, ha dicho que "no hay que precipitarse". "Caben fórmulas para incorporar viajeros que no sean esas y yo plantearía un estar quietos y esperar un poco; terminar, por supuesto, el tramo que queda de Vialia hacia el río y llegar a la Alameda, se prolongue o no".

INFRAESTRUCTURAS

Durante su discurso también se ha referido a las infraestructuras, afirmando que "se han hecho cosas pero tenemos que seguir trabajando". En concreto, se ha referido al aeropuerto, "un gran activo que tenemos que seguir cuidando y tratando de que tengan las mejores conexiones, no sólo con Europa, sino también con América y Asia", recordando, en este punto, el eje Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada para "atraer más turistas de alto poder adquisitivo". Además, ha destacado las conexiones con el puerto y la alta velocidad.

En este punto, ha anunciado que se ha elaborado un estudio, encargado por Promálaga, que se compartirá con Diputación, los ayuntamientos del área metropolitana de Málaga, la Junta, el Ministerio de Fomento y los empresarios para mejorar y "anticiparnos al colapso y dificultades de circulación tanto en el Este hasta el Oeste, donde hay más posibilidades y el tráfico ha crecido mucho".

El estudio, ya hecho, incluye desde Vélez-Málaga hacia Mijas, inclusive cerca de Marbella, y que tiene "distintas funcionalidades". "En esa línea queremos movernos con la máxima lealtad institucional, con máximo sentido de la colaboración --público y privada-- para que estas ideas puedan estar operativas".

Es más, ha avanzado que ha mandado un escrito a Diputación y al consejero de Fomento, Felipe López, además del ministro, Íñigo de la Serna, para que "tengan noticias de que cuando lo tengamos recepcionado queremos ponerlo en común y hacerlo posible".

"A partir de ahí, será cuestión de días, a ver si trabajamos con rapidez, para ver si alguno de los proyectos que el Gobierno tiene en cartera pudieran instrumentarse dentro del conjunto de necesidades que tiene la zona", ha dicho, asegurando que "no significa que olvidemos el ferrocarril".

CIUDAD

Por otro lado, se ha referido, de nuevo, al Convento de la Trinidad, espacio que recientemente pidió a la Junta su gestión. Al respecto, ha asegurando que "se pueden hacer cosas interesantes e importantes" y ha apostando por la descentralidad. La idea, ha dicho, es "crear una oferta cultural, que, de acuerdo con los vecinos, sea definida bien".

En relación con los apartamentos turísticos, ha asegurado se está estudiando qué hacer y ha dicho que en Málaga es una realidad que "el número de plazas de oferta de vivienda turística está igualando o superando la de hoteles", por lo que, a su juicio, "hay que crecer en hoteles a más velocidad. Hay necesidad de más hoteles" e incidiendo en la calidad. También ha opinado que debe de haber más oferta de oficinas.

Sobre el futuro de Limasa, ha dicho que no se descarta nada, asegurando, además de que la municipalización "no es una opción milagrosa, ni tampoco privatizar... tiene que haber, para que funcione bien, ese clima de responsabilización y, además, de colaboración ciudadana".

En relación con el hotel del puerto, ha reiterado que "tiene más ventajas que inconvenientes" y sobre el futuro del Astoria, ha señalado que "trataré de convencer a Antonio Banderas, pero no es fácil", pero "si lo hace en otra zona y ahí hacemos otros proyectos que se están analizando, sería bueno".

ESTRATEGIA

En su discurso, De la Torre ha valorado la estrategia de Málaga de "ser fuerte en cultura, en innovación y conocimiento, que da resultado", por lo que "estamos en un buen camino", citando, al respecto, un informe de IESE de 2017 que sitúa a Málaga, de entre 180 ciudades, en la posición 51, destacando. De igual modo, a nivel español, ha señalado que capital de la Costa del Sol "somos los terceros, pero en proyección internacional somos segundo, por delante de Madrid".

De la Torre ha valorado estas posiciones, sobre todo, cuando Málaga no es capital autonómica, por lo que "es el esfuerzo muy de la ciudad". "Lo digo para que nos sintamos orgullosos todos de haber conseguido ese posicionamiento de Málaga".

No obstante, De la Torre ha dicho que estos resultados deben servir de estímulo para "mejorar en los indicadores en los que no somos brillantes", como es el peso económico o capital humano y abogando, además, en trabajar "para hacer más atractiva" la Málaga.

MÁLAGA CULTURAL E INNOVADORA

De igual modo, De la Torre ha ensalzado la estrategia cultural de la ciudad, recordado que en 2016 hubo en Málaga más de 60 exposiciones temporales en los distintos museos de la ciudad y citando, entre otros, la marca 'Málaga ciudad de los museos', que, a su juicio, "debe seguir siendo una de las líneas de trabajo del presente y futuro".

También ha valorado la Málaga innovadora enumerando los proyectos que se están llevando a cabo en esta materia, pero, además, ha dicho que en octubre tendrá lugar el foro Hispano Japonés; se trabaja para hacer uno Hispano Británico, que "es interesante cuando se plantean unas perspectivas nuevas de relaciones entre Reino Unido y Europa"; y otro con India.

"Que Málaga sea conocida, estudiada, valorada y analizada como lugar para plantear empresas de distintos ámbitos me parece interesante", ha asegurado, al tiempo que ha destacado que también lo es que las empresas malagueñas sean más internacionales.

"Todo eso para que, al final, se consigan más inversiones, mejor imagen para la ciudad, más capacidad para generar inversiones y empleo y, en suma, conseguirlo entre todos", ha sostenido.

EDUCACIÓN

Por otro lado, en su intervención ha hecho hincapié en la educación "para valores, en el conocimiento, para aprender, para innovar, para emprender... y en todo esto tenemos que avanzar". Así, ha dicho que aunque los indicadores hayan mejorado "seguimos estando mal". "Sabemos que ahí está la clave de la igualdad social, y por tanto, de la desigualdad social", ha dicho.

Para De la Torre, "tan importante como el colegio es la familia y la sociedad entera, que respeta, valora y estimula el trabajo de los docentes". Además, ha incidido en que "se acelere" el pacto nacional por la educación. "La clave del futuro es la educación", ha dicho, abogando "por mejorar todo lo que podamos, sumando el esfuerzo de profesores, familias y toda la sociedad", ha concluido.