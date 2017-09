Los inspectores de Hacienda Raúl Burillo y Carlos Diéguez apuestan por armonizar el impuesto de sucesiones

12/09/2017 - 14:53

Los inspectores de Hacienda Raúl Burillo y Carlos Diéguez han apostado este martes por armonizar impuestos cedidos a las comunidades autónomas, como el de sucesiones y donaciones. Han intervenido en la jornada técnica sobre fiscalidad organizada por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, un acto moderado por su presidente, Salvador Arenere.

"Vamos a llegar a un acuerdo para que no nos hagamos la competencia las distintas comunidades", ha sugerido Burillo, quien ha considerado "fundamental" diseñar un impuesto de sucesiones y donaciones común entre todas.

Ha planteado que el sistema de financiación autonómica no es "claro" y ha opinado que "hasta que no se resuelva el problema catalán" en esta materia "no vamos a tener un sistema de financiación de las comunidades porque es imposible, sin llegar a este acuerdo previo".

"Lo que vamos a tener es una insuficiencia del sistema de financiación que tendrá que resolverse lo antes posible". Ha mencionado el caso de Aragón, con un problema de gasto "muy importante" por la dispersión poblacional.

Raúl Burillo ha declarado que "no todos pagan igual" y, de hecho, "las personas que menos posibilidades tienen" asumen una carga fiscal "parecida" a los que más recursos tienen, de forma que las pymes pagan en conjunto más impuestos que las multinacionales.

En su opinión, "hay elementos en el sistema tributario que hacen pensar que incluso puede ser inconstitucional". Ha apostado por "aumentar la recaudación sin que siempre tengan que estar pagando los mismos, las clases medias y más desfavorecidas", tras lo que ha hecho notar que "España tiene una crisis de ingresos muy clara y evidente", de manera que aunque los ingresos del Estado han disminuido el gasto se mantiene fijo. "Los ingresos tienen que ser justos y venir de aquellos que más posibilidades tienen", ha dicho.

Igualmente, ha advertido de que "el pequeño empresario tiene muy clara esa idea de la injusticia del sistema" y ha recalcado que el 20 por ciento de las rentas más bajas soporta una carga fiscal similar a la del 10 por ciento más favorecido.

Por su parte, Carlos Diéguez ha puesto de relieve que la reducción de los ingresos fiscales ha sido "muy acentuada", lo que ha puesto sobre la mesa que la distribución de la carga fiscal "no era la más eficiente".

Diéguez ha propuesto fijar unas "normas básicas comunes" para los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, como el de sucesiones y donaciones, patrimonio y transmisiones patrimoniales.

Desde el punto de vista personal, ha indicado que se ha desplazado la presión fiscal de los impuestos directos a los indirectos, situándose "muy cerca a la paridad", lo que a su juicio es "razonable", aunque "hay que bajar al detalle", analizando si es conveniente tributar por patrimonio o por ganancias de capital.

También ha dicho que el proceso de localización de las empresas "no es equiparable al proceso de localización de la rentas", afirmando que "al final, lo que va a importar son los mercados" porque "un mercado fuerte va a hacer empresas fuertes" y la localización "artificial" de empresas "no tiene ningún futuro, ni recorrido".

Ha comentado que el IVA ha experimentado un "considerable" incremento, observando que se recauda donde se realiza el consumo, que está "muy alejado de donde se está produciendo la riqueza derivada de los procesos industriales".

Respecto al IRPF, "de nuevo recae donde se encuentran los consumidores". Ha recomendado "armonizar" la normativa sobre beneficios empresariales en el ámbito internacional.

Diéguez ha dicho que la OCDE ha confeccionado un plan de acción para evitar la deslocalización artificial de los beneficios empresariales y también hay iniciativas en la UE y de ámbito estatal. Se ha preguntado si el esfuerzo tributario está bien localizado.

Por su parte, Arenere ha observado que las comunidades autónomas "demandan más ingresos" y que el reparto de estos ingresos debe ser "solidario de alguna manera", por lo que es necesario "ver desde dónde se recauda y qué modelo puede ser más efectivo" para generar más PIB y atender las necesidades sociales.