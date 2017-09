Precandidatos a la Secretaría General del PSOE de Málaga respetan la decisión de Soraya García de retirarse

12/09/2017 - 15:29

Los precandidatos a la Secretaría General del PSOE de Málaga José Luis Ruiz Espejo y Rafael Fuentes han dicho respetar la decisión de Soraya García, que este pasado lunes anunció que renunciaba a competir, al considerar que "no vamos a conseguir los 1.400 avales" que se requieren.

MÁLAGA, 12 (EUROPA PRESS)

Rafael Fuentes, en declaraciones a Europa Press, ha afirmado que "merece todos los respetos y, además, es amiga", ha dicho, al tiempo que ha añadido que también "respeté su candidatura, ahora también la entiendo y respeto su decisión de, por los motivos que sean, retirarla".

También ha explicado que ha hablado con Soraya y "ni ella me ha dicho nada ni me he sentido ofendido", en relación con las declaraciones realizadas por la también alcaldesa de Benaoján: "La respeto y le tengo cariño. Me pareció bien su candidatura y si por los motivos que sean ha pensado que mejor es retirarla, respeto absoluto", ha reiterado.

Por su parte, desde la candidatura de Ruiz Espejo, por su parte, han reiterado a Europa Press que respetan la decisión tomada por Soraya García y han vuelto ha asegurar que la candidatura liderada por Ruiz Espejo es "abierta e integradora".

En un vídeo publicado en su perfil de Facebook, García señaló que ha tenido "un magnífico equipo de trabajo", al que ha agradecido, su labor, pero lamentó que han tenido "que luchar contra cuestiones que no hemos podido atajar, como dos bulos, dos mentiras y dos falsedades que se han vertido esta semana".

Así, señaló que la primera de ellas fue que era "la precandidata de paja que pretendía simplemente quitar avales a otra candidatura" y la segunda, "la que más daño nos ha hecho", fue que "ya habíamos alcanzado la semana pasada un acuerdo de integración que haría que retirase mi precandidatura".

Ahora, por tanto, en la carrera hacia la Secretaría General del PSOE de Málaga, una vez Miguel Ángel Heredia anunciara que no optaba a la reelección, quedan el delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo; y el que fuera portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Rafael Fuentes, del sector más cercano al actual líder del PSOE, Pedro Sánchez.