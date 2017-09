Bravo reconoce que el plan de evacuación de la Ciudad de la Justicia está desactualizado y que no se hacen simulacros

12/09/2017 - 15:43

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha reconocido que el plan de evacuación de la Ciudad de la Justicia de València, que permanece cerrada desde el domingo tras registrarse un incendio que afectó a cuatro juzgados, está desactualizado, y que no se hacen simulacros desde 2006. Así, y mientras se determinen las causas concretas que originaron el fuego, ha asumido la responsabilidad que le corresponde.

VALENCIA, 12 (EUROPA PRESS)

Bravo se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras mantener este martes una reunión con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva; el juez decano de València, Pedro Viguer; un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los titulares de los juzgados afectados por el fuego.

La conselleria sigue pendiente de recibir diversos informes relacionados con el incendio para saber con certeza las causas del fuego, el funcionamiento del sistema de alarmas y la calidad del aire del edificio con el objeto de ver si hay elementos tóxicos derivados del humo.

Con los resultados de estos informes, que se prevé que lleguen a lo largo del día, Bravo se los comunicará a De la Oliva para que decida "lo que corresponda", ha dicho. "En este momento prioriza la salud de las personas", ha señalado, por encima de las disfunciones que se ocasionan con la paralización de plazos y la suspensión de juicios.

Por lo que respecta al mantenimiento y seguridad del edificio, Bravo ha reconocido que el plan de evacuación de la Ciudad de la Justicia no está actualizado, aunque sí existe. Actualmente, ha agregado, se había remitido al servicio de Infraestructuras para que hiciera una nueva planimetría puesto que desde 2006 --cuando se elaboró el plan-- se han hecho cambios y reformas y el proyecto estaba desactualizado.

Desde 2015, cuando Bravo llegó a la conselleria, la "prioridad" ha sido poner en marcha planes en aquellos edificios judiciales en los que no había, y ha puesto como ejemplos que ciudades de la justicia como Elche, Vila-real o Paterna no contaban con este tipo de planes y "llevaban años funcionando".

Así, se ha intentado dar prioridad a las sedes judiciales que no contaban con estos planes, y en el caso de la Ciudad de la Justicia de València, se estaba trabajando para actualizarlo, ha insistido. "Cuando llegamos a la conselleria, nos pareció gravísimo que la mayor parte de las sedes tenían planes cuya última actualización era de 2010-11", ha agregado.

Preguntada por cuándo se hizo el último simulacro contra incendios en la Ciudad de la Justicia, la consellera ha manifestado que "por lo que dicen los sindicatos, creo que el último fue en 2006".

SERVICIO DE ALARMA

Por otro lado, a la consellera se le ha interpelado por si durante el incendio no saltó el sistema de alarma del edificio judicial y, al respecto, ha indicado que "hay versiones contradictorias". "No me atrevo todavía a hacer un análisis del motivo. No se ha constatado. La policía científica está trabajando sobre ello".

"En el contrato de mantenimiento esto lo teníamos encargado y vamos a ver lo que dicen los informes de la Policía Científica y los técnicos del Invassat", ha dicho, para agregar que ayer también abrieron una investigación interna "respecto a todo" para "conocer el cometido de cada empresa encargada de la seguridad y del mantenimiento".