El PSPV alerta de que la Comunitat perderá el año que viene 3.000 euros por minuto si no se modifica la financiación

12/09/2017 - 17:11

El PSPV ha reclamado al Gobierno central que impulse el nuevo modelo de financiación autonómica, que debería estar aprobado desde 2014, y que deja a la Comunitat con un déficit anual sobre la media española de 1.300 millones. Una cifra que han elevado este martes hasta los 1.600 millones si en 2018 se mantiene el actual sistema de financiación, y que supondrá que la Comunitat Valenciana perderá 3.000 euros por minuto el año que viene, según han indicado en un comunicado.

ALICANTE, 12 (EUROPA PRESS)

Frente a ello, el PSPV ha iniciado una campaña para dar visibilidad al "problema valenciano" articulado en torno al "déficit de recursos del sistema de financiación" y al "déficit de inversiones del Estado" en la Comunitat. El secretario del Área Valencianismo y Federalismo del PSPV-PSOE, José Chulvi, y el secretario de Financiación Autonómica del PSPV-PSOE, Julián López, han presentado la campaña en Alicante.

"Reclamamos que el Gobierno de España impulse la reforma del sistema de financiación autonómica, que es responsabilidad suya porque el Gobierno tiene la mayoría de votos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha exigido López.

Al respecto, Julián López ha acusado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de "tener interés en alargar estos mecanismos de financiación tipo el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) porque permiten que el Gobierno condicione a las comunidades autónomas y que Montoro decida discrecionalmente sobre cuánto dinero presta a cada comunidad y en qué condiciones lo hace".

En este sentido, López ha recordado que actualmente la Comunitat ingresa 1.300 millones de euros menos al año respecto a la media del conjunto de España. Si el modelo continúa en 2018, ese déficit crecerá a 1.600 millones, de modo que, según han calculado los socialistas, por cada minuto que pase la Comunitat perderá 3.000 euros.

Así mismo, y sobre el déficit en inversiones, ha señalado que desde que Rajoy es presidente, los valencianos han recibido 2.300 millones de euros menos respecto a la media, de los cuales 800 millones corresponderían a la provincia de Alicante. De hecho, ha denunciado López, en los Presupuestos Generales del Estado la provincia de Alicante ha estado "a la cola" en inversiones.

Por todo ello, el también diputado nacional ha aseverado que "ya no valen las excusas". "Sí tuvieron dinero para hacer una reforma fiscal que favoreciera a las rentas altas, para hacer una amnistía, para rescatar autopistas de peaje", ha denunciado López, quien también le ha recordado que "ya no vale la excusa de no tener mayoría absoluta o de buscar el consenso político porque cuando han necesitado buscar una mayoría como es el caso de la aprobación de los presupuestos "sí han sabido articularla".

"Vamos a explicar a todos los valencianos y valencianas que si el sistema de financiación no se reforma, que ya tenía que estar hecha en 2014, es porque no hay voluntad política para hacerlo y no nos vale ninguna excusa", ha concluido.

LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

Por su parte el secretario del Área de Valencianismo y Federalismo del PSPV-PSOE, José Chulvi, ha explicado el desarrollo de la campaña que en los próximos días los socialistas valencianos van a poner en marcha y que, tal y como ha señalado, su objetivo es "visibilizar, sensibilizar e implicar a toda la sociedad valenciana en esta reivindicación más que justa y necesaria como es la reforma del sistema de financiación".

Tal y como ha explicado Chulvi, la campaña va a contar con 30 actos en la provincia de Alicante, de los que 7 serán de carácter comarcal. La campaña también realizará 8 en Castellón y 32 en Valencia y "en todos los casos" se tratarán de encuentros dirigidos al conjunto de la sociedad desde agentes sociales, económicos, asociación de vecinos, AMPAS, universidades, representantes del tejido asociativo y "todos aquellos interesados en conocer el problema de la infrafinanciación que sufre la Comunitat y que nos afecta a todos".

Así, está previsto que participen desde miembros del Consell, consellers, secretarios autonómicos, directores generales, diputados provinciales y autonómicos, miembros de la dirección del PSPV, alcaldes, concejales, y estará abierta a la participación de toda la sociedad.

Para finalizar, Chulvi ha afirmado que "cuando parece que en España solo hay un problema, que se llama Cataluña, es importante que desde la Comunitat Valenciana no cejemos en el empeño de visibilizar el problema que estamos sufriendo los valencianos desde hace muchos años. Llevamos tiempo trabajando pero ahora tenemos que dar un paso más y que la sociedad civil exija esa mejor financiación".