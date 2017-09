Málaga, la segunda provincia de España con mayor incremento de autónomos de la industria

12/09/2017 - 17:17

Málaga es la segunda provincia de España con mayor incremento de autónomos de la industria, superada por Girona y por encima de Tenerife. Por otro lado, de los 515.520 autónomos que había en Andalucía a julio de 2017, sólo el 6,2 por ciento de ellos se dedicaba a la industria, --seis de cada 100--, 32.059 autónomos.

MÁLAGA, 12 (EUROPA PRESS)

Además, en los últimos diez años se han perdido 3.646 autónomos en el sector de la industria. En concreto, desde julio de 2008 se ha pasado de tener 35.705 autónomos dedicados al sector de la industria a los 32.059 autónomos antes citados, lo que supone un descenso del -10,2 por ciento, tres puntos por debajo de la media.

El presidente ATA Andalucía, Rafael Amor, ha afirmado, a través de un comunicado, que "tradicionalmente en Andalucía son otros los sectores los que han tenido mayor peso en la economía, como los servicios", añadiendo que "la industria sigue siendo una asignatura pendiente para los autónomos en la región".

"Apoyar a estos autónomos con medidas concretas y facilitar, entre otras cosas el relevo generacional para miles de negocios de artesanía y en el ámbito rural que de otra forma se perderían es uno de los primeros pasos que hay que dar si queremos relanzar un sector que es muy importante en ciertas comunidades autónomas", ha apuntado, al tiempo que ha añadido que "son oficios que no deben perderse y negocios que vertebran nuestros pueblos y cohesionan socialmente. Y más si tenemos en cuenta que es uno de los sectores que más y mejor empleo crea".

DATOS POR PROVINCIAS

Por otro lado, han precisado que si se analiza los datos de la evolución del sector de la industria desde julio de 2008 se observa "con preocupación" cómo uno de cada diez a día de hoy no sigue en su actividad en el conjunto de España.

No obstante, Andalucía registra datos no tan negativos, pero sólo por el empuje de una provincia: Málaga que no sólo cierra la década en positivo siendo la única que lo hace a nivel regional, sino que de España es la segunda con mayor crecimiento, superada por Girona y por encima de Tenerife.

Las comunidades con mayor presencia de autónomos de la industria son también las que mayor pérdida tienen, por encima de la media nacional. Así, sólo Navarra ha incrementado sus autónomos dedicados a la industria (+1,1 por ciento).

En este punto, han destacado la pérdida del 22,6 por ciento de los autónomos que se dedican al sector industrial en el País Vasco. Esta comunidad lidera la pérdida de autónomos en este sector, y son vascos casi uno de cada cinco autónomos de la industria que se han perdido en España, 7.063 de los 37.503 autónomos menos en una década.

Le siguen en pérdida de autónomos las comunidades de: Cantabria (-18,3 por ciento), Madrid (17,7 por ciento), Asturias (-16,2 por ciento), Castilla y León y Comunidad Valenciana (-15,6 por ciento), y también por encima de la media Cataluña con una pérdida del 14,6 por ciento de sus autónomos industriales.

Por provincias, destaca Málaga que es la única de la región que suma autónomos (+2,6 por ciento, 147 autónomos) contrarrestando al resto de las provincias. Por su parte, Jaén y Córdoba son las que lideran los peores registros (-17,6 por ciento). Le sigue en pérdida de autónomos Almería (-15,6 por ciento) y Granada con el -12,2 por ciento. El resto de las provincias registras datos negativos pero por debajo de la media regional: Sevilla (-8,6 por ciento), Huelva (-7 por ciento) y Cádiz (-6,4 por ciento).