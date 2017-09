(ampliación) cataluña. rajoy pide al pdecat no hablar de democracia tras "liquidar" en 48 horas la constitución

12/09/2017 - 17:15

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió este martes al PDECat, el partido de Carles Puigdemont, que "no hable de democracia" cuando en dos días "ha liquidado" la Constitución española, el Estatuto de Autonomía y todos los trámites parlamentarios propios de una democracia con la aprobación de las denominadas 'leyes de ruptura', ya suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC).

Así se pronunció en la primera sesión de control al Gobierno en el Senado tras el parón estival, en respuesta al parlamentario del PDECat Josep Lluís Cleríes, que le preguntó si "es consciente de que su actitud, radicalmente contraria a dialogar y admitir las razones que han llevado a un 80% de los catalanes a querer votar y decidir sobre su futuro político, ha provocado la mayor crisis institucional de España".

"No echen la culpa a los demás, todo esto lo han hecho ustedes y los demás lo que hemos hecho ha sido cumplir con nuestra obligación", sentenció el jefe del Ejecutivo una vez Cleríes le acusó de querer llevar esta autonomía "a un modelo de sumisión", de "vender Cataluña a cambio de votos" y de querer "decidir por todos".

"Yo no soy el culpable de todo", afirmó con vehemencia Rajoy, para acto seguido explicar que sus dos decisiones más importantes sobre Cataluña han sido negarse a aceptar la convocatoria de un referéndum que busca liquidar la soberanía nacional y trabajar para que no quebrara la Generalitat de Cataluña.

"CUMPLÍ CON MI OBLIGACIÓN"

El presidente del Gobierno indicó que "volvería a tomar en cualquier circunstancia que se le volviera a plantear" la misma decisión con respecto a una consulta secesionista, porque "así lo dice la Constitución, las leyes y el sentido común". "Yo cumplí con mi obligación y avisé (a Puigdemont)", destacó.

Igualmente, recordó que su segundo cometido ha sido "intentar que cinco años sin hacer nada en el Gobierno de Cataluña no perjudicase a los ciudadanos" y, por tanto, pagar los vencimientos de deuda, el déficit para cubrir los servicios públicos y a los proveedores. "Mientras unos gobernamos otros se dedicaron a otras actividades que nos han traído hasta aquí", apostilló.

Cleríes justificó la posición de su partido diciendo que "no es una cuestión de independencia o no, sino de libertad, de democracia" y de defender la dignidad "frente al miedo" que quiere "imponer" el Gobierno central. Acto seguido, Rajoy le recriminó que se "llenase la boca" con la palabra democracia cuando Puigdemont y los suyos "están a las órdenes de los más radicales".

"NO HABLEN DE DEMOCRACIA"

Todo ello llevó a Rajoy a pedir a los dirigentes del PDECat, incluido Puigdemont, que "no hablen de democracia" cuando "en dos días se han liquidado la Constitución española, el Estatuto de Autonomía y todos los trámites parlamentarios propios de una democracia". Pero "lo más grave", continuó, es haber negado a los diputados de la oposición "dar la batalla".

"Ustedes han dividido al Parlamento de Cataluña, a la sociedad, están amenazando ahora a los periódicos y alcaldes por negarse a ponerse a sus órdenes", respondió el presidente, para a renglón seguido instar a los políticos del PDECat y a su líder a hacer "autocrítica si no quieren desaparecer".

Cleríes, por su parte, defendió que convocar un referéndum "no es ningún delito" y criticó que el Gobierno central persiga "penalmente" esta consulta, cuando "el derecho de Cataluña a su autodeterminación es una cuestión de legitimidad y de dignidad". Así las cosas, aseguró que los catalanes serán lo que quieran ser y no lo que Rajoy decida. "Esto no es un Estado de Derecho, es un Estado extremadamente de derechas", remachó el diputado catalán.

