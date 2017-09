Cs reitera que el equipo de gobierno "debe negociar" con la plantilla de bomberos "si quiere presupuestos"

12/09/2017 - 17:39

El grupo municipal de Ciudadanos ha insistido este martes en que el equipo de gobierno del PP "debe negociar" con la plantilla de bomberos "si quiere presupuestos".

MÁLAGA, 12 (EUROPA PRESS)

Asimismo, han indicado que Ciudadanos "quiere sentar las bases de una posible salida al conflicto de bomberos", asunto que se ha abordado en una reunión mantenida en el grupo municipal por representantes del comité de empresa y por el portavoz y viceportavoz de Cs, Juan Cassá y Alejandro Carballo.

Cassá les ha recordado a los trabajadores que Ciudadanos ha puesto como línea roja para sentarse a negociar los presupuestos que el equipo de gobierno abra la puerta del diálogo con los bomberos, al tiempo que ha subrayado la importancia de estos profesionales para garantizar la seguridad de la ciudad, aplaudiendo "que se mantengan en una situación de protesta y no de huelga".

"Están haciendo su trabajo y jugándose su vida apagando incendios. Y eso es de reconocer", ha manifestado. Asimismo, les ha trasladado que la apuesta de su formación "es la de dotar a la plantilla de más medios personales y materiales, más infraestructuras y recuperar pujanza para trabajos acuáticos y en altura".

De igual modo, ha recordado que la dotación médica es otra de las preocupaciones de Cs, "que ve fundamental que bien el alcalde, Francisco de la Torre, bien el concejal de Hacienda y Personal, Carlos Conde, o bien el de Seguridad, Mario Cortés, se sienten para crear una mesa que proceda a un nuevo reglamento para bomberos, dado que el existente es de la década de los 50".

A partir de ahí, ha dicho, "la idea de Ciudadanos es que las cuestiones meramente de convenio se aborden en la mesa de negociación colectiva a partir del 1 de enero".

"Consideramos que nuestro papel puede ser importante para intentar desbloquear este conflicto que no puede arrastrarse 'sine die'. Hay unas carencias objetivas y concretas para estos profesionales y hace falta predisposición por ambas partes para desbloquear. Por las conversaciones que he tenido con el alcalde y las que he mantenido con el comité creo que estamos en condiciones de poner los cimientos para salir de este problema enquistado", ha apostillado Cassá.

Por último, ha asegurado que, si es preciso, Cs no descarta sumarse en calidad de observador a las diferentes mesas de negociación que se puedan establecer, tal y como se ha abordado en el encuentro de este martes, en el que los representantes de los trabajadores han agradecido a Cassá y Carballo el apoyo mostrado durante todo este proceso.