La Diputación busca alternativas para el Escalante tras estimarse el coste de la reparación en 6 millones

12/09/2017 - 17:45

La Diputación de Valencia busca alternativas para continuar desarrollando la actividad escénica y formativa del Teatro Escalante tras estimar los técnicos que el coste de la reparación y adecuación de la hasta ahora sede de la entidad puede alcanzar los seis millones de euros. Por ello, la corporación provincial ha comunicado a los propietarios del edificio que no va a desembolsar esa cantidad en un inmueble que no le pertenece y que, en principio, no renovará el contrato de alquiler que acaba el próximo 31 de diciembre.

VALÈNCIA, 12 (EUROPA PRESS)

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Diputación de Valencia, que han aseverado que ahora se trabaja para encontrar un espacio alternativo para llevar a cabo la actividad del Escalante, que, en todo, caso, está "absolutamente garantizada", han recalcado.

Las opciones son varias y todas están abiertas: se estudia tanto la posibilidad de compra de algún espacio, como el arrendamiento o cesión por parte de otra administración de forma temporal o definitiva o, incluso, encontrar alguna solución entre las propiedades de las que dispone la Diputación.

El inmueble que ha albergado históricamente el Escalante --perteneciente al Patronato de la Juventud Obrera y situado en la calleLanderer de la capital-- fue cerrado hace aproximadamente un año debido a que se detectaron deficiencias en la estructura.

Se encargó entonces un estudio técnico para determinar la gravedad de la "enfermedad" de la sala y, de acuerdo a ese análisis, "la vida útil del edificio está llegando a su fin porque presenta graves deficiencias en el hormigón de la estructura". En concreto, el material se está carbonatando, es decir, el hormigón de algunos elementos se está deshaciendo, lo que provoca que la estructura metálica del interior de los pilares queda desprotegida y la corrosión puede afectar de una forma más rápida, han detallado.

Por tanto, viendo la patología que sufre el edificio, los especialistas han cifrado la reparación de las deficiencias detectadas en unos 4,9 millones de euros. Si la remodelación fuera más amplia para ajustar el espacio a la normativa actual y poder tener licencia de actividad, llegaría a los 6 millones de euros.

El hecho de que el teatro se encuentre en el corazón del centro de València dificulta los trabajos y aumenta los costes, ya que, por ejemplo, sería imposible utilizar grandes camiones para transportar los escombros y muchas tareas tendrían que realizarse de modo caso manual, agregan.

Dada la envergadura de la inversión en un edificio que no es de la Diputación de Valencia, el equipo de gobierno decidió comunicar a los propietarios que no iba, en los términos actuales, a continuar con el arrendamiento, según ha adelantado el diario 'Las Provincias'.

LA ACTIVIDAD "ABSOLUTAMENTE GARANTIZADA"

"La Diputación de Valencia no puede gastar ni cinco ni seis millones de euros en un edificio que no es suyo. Por tanto, desde que se detectaron deficiencias, tuvimos que buscar un nuevo lugar para continuar con la actividad teatral de representaciones y la escuela. Eso está absolutamente garantizado, la actividad va a continuar", han enfatizado las fuentes.

No obstante, desde la institución provincial "no se renuncia" a llegar a algún tipo de acuerdo con los dueños del edificio pero pasaría por que estos se hicieran cargo de sufragar la reparación. "Si fuera posible llegar a un acuerdo con ellos estaría muy bien porque es una cuestión histórica y un lugar en el centro de València, pero no es una propiedad de la Diputación y se requiere una inversión elevadísima", han insistido.