Marí reivindica en Twitter la participación en el Debate de Política General: "También soy representante del pueblo"

12/09/2017 - 17:51

El diputado no adscrito y exportavoz de Ciudadanos (Cs)en las Corts, Alexis Marí, ha reivindicado este martes a través de Twitter, a menos de 24 horas de que comience el Debate de Política General en el Parlamento valenciano, su participación en este pleno, con el hashtag #jotambesocrepresentantdelpoblevalencia (yo también soy representante del pueblo valenciano".

VALÈNCIA, 12 (EUROPA PRESS)

Marí, que el pasado mes de junio dejó Ciudadanos junto a los también diputados David de Miguel, Alberto García y Domingo Rojo, ha lanzado varios mensajes en esta red social dirigidos al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y los portavoces del PP, Isabel Bonig; Compromís, Fran Ferri; PSPV, Manolo Mata, o Podemos, Antonio Estañ, así como al presidente de las Corts, Enric Morera.

"Democracia también es participación", recuerda el parlamentario a sus compañeros diputados, a los que recuerda que "la democracia defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes". "¿Oído @ximopuig @enricmorera?", agrega.

Así, remarca que la democracia establece mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes y utiliza emoticonos con una cremallera en la boca para ejemplificar la situación: "Así quieren vernos algunos", apunta el diputado, que en ninguno de sus tuits menciona a sus excompañeros de Cs.

Según consta en el orden del día del pleno de este miércoles, en que se celebrará el Debate de Política General, Ximo Puig realizará su intervención a las 10.30 horas y después intervendrán los cinco grupos durante media hora cada uno. Después será el turno para la contestación del presidente y posibles réplicas de los grupos.

Los cuatro ex diputados de Ciudadanos no forman grupo propio y, por tanto, no podrán intervenir en este punto, aunque sí podrán hacerlo en la jornada del jueves, tras la votación de las propuestas de resolución, en el turno de explicación de voto.