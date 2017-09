Hannibal Laguna mostrará piezas únicas en el Salón 1001 Bodas

Madrid, 12 sep (EFE).- El Salón 1001 Bodas vuelve un año más a Ifema, del día 27 al 29 de octubre, para mostrar las nuevas propuestas de moda nupcial, con una selección de expositores especialistas en bodas gais y con la presencia en esta edición del diseñador Hannibal Laguna, que mostrará piezas únicas.

De las 45 firmas de trajes de novia, novio y ceremonia, Habinnal Laguna será la novedad en esta feria, donde presentará la exposición 'Hannibalisimo 30 años de moda nupcial y ceremonia", un homenaje a tres décadas de éxitos, vistiendo a mujeres de todo el mundo.

La muestra incluirá una selección de los emblemáticos vestidos de novia y de fiesta que el diseñador atesora en sus archivos y que verán la luz en esta feria.

Organizado por Ifema, 1001 Bodas se celebrará del 27 al 29 de octubre en el pabellón 6, donde más de 60 firmas del panorama nupcial mostrarán sus nuevas colecciones de trajes de novia, novio, ceremonia y complementos.

Además, cada día habrá desfiles de trajes de novia y novio de las marcas Vertize Gala, Maria Salas, Félix Ramiro, Pasarella by Félix Ramiro, Maggie Sottero by LunasdBoda, Nicole by LunasdBoda y San Patrick by LunasdeBoda.

Aquellos que planeen pasar por el altar encontraran a través de sus más de 300 expositores las ideas necesarias para lograr la boda siempre soñada.

Los novios tendrán al alcance los planes más tradicionales y los más innovadores para elegir los que más se ajustan a sus gustos en viajes, música, restauración, fotógrafos, catering y flores, entre otros.

Igualmente los asistentes podrán vivir singulares experiencias mientras visitan la feria como mini degustaciones de productos; descubrir trucos de peluquería y maquillaje; asistir a clases de vals; o recibir una sesión de coaching con todos los secretos y detalles para que el día de la boda sea perfecto.