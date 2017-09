La capital acoge una nueva edición del congreso de oncología ESMO con récord de participación

12/09/2017 - 18:26

Por segundo año, es sede de este encuentro de referencia del sector oncológico en el que han participado cerca de 24.000 profesionales

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Tras celebrarse en Madrid con éxito de asistencia en 2014, la capital repite como sede del congreso ESMO, un encuentro organizado por la European Society for Medical Oncology, en colaboración con la Asociación Europea de Investigación sobre Cáncer (EACR).

El congreso, que se celebra hasta hoy en Ifema, ha vuelto a registrar un récord rotundo de participación al congregar a cerca de 24.000 delegados, convirtiendo a Madrid en capital de referencia del sector médico-oncológico y poniendo de manifiesto su capacidad para la celebración de grandes encuentros profesionales.

Con esta tasa de participación, el congreso anual en que hasta ahora se daban cita unos 20.000 profesionales, consigue crecer en su edición 2017 y consolidarse no solo a nivel europeo sino mundial. Según los organizadores, más del 85 por ciento de los participantes en esta ocasión han sido internacionales.

"La buena respuesta y afluencia de esta nueva convocatoria se traduce en un importante impacto económico para el sector turístico madrileño. Gracias a la organización de este congreso en Madrid, se han generado más de 180.000 pernoctaciones en hoteles de la capital y una repercusión económica de más de 65 millones de euros de gasto directo", ha indicado el Ayuntamiento de Madrid en una nota de prensa.

APUESTA POR MADRID

Madrid Convention Bureau lleva trabajando con los organizadores de ESMO desde 2011, año en el que se inició la candidatura de Madrid para optar a la celebración de este congreso en 2014. Tras el éxito que supuso su organización en la capital, Madrid optó por volver a ser sede del congreso tres años después.

"La estrategia de captación de grandes eventos internacionales desarrollada por el MCB desde hace una década, sumada al trabajo de promoción y colaboración realizado por esta oficina entre los profesionales del sector científico y universitario de la ciudad, ha permitido que cada vez más grandes eventos internacionales confirmen su celebración en Madrid", ha indicado el Consistorio.

Sólo este año, Madrid ha albergado seis congresos que han superado los 7.000 participantes: la Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), con 14.000 asistentes; el World ATM Congress (WATMC), con 7.800 asistentes; el 54th European Renal Association and European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), con 7.500 asistentes; el 22th Congress of the European Hematology Association (EHA), con 15.000 asistentes; el Annual World Dental Congress 2017 (FDI), con 12.000 asistentes; además de ESMO.