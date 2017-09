PSOE critica "el cinismo" del gobierno local (PP) por "sacar pecho" de la oferta de FCC

12/09/2017 - 18:39

El PSOE ha criticado "el cinismo" del gobierno local (PP) por "sacar pecho" de las mejoras que incluye la oferta que FCC presenta para hacerse como única candidata con el servicio de recogida de basura, limpieza viaria y mantenimiento de jardines en la ciudad de Jaén.

JAÉN, 12 (EUROPA PRESS)

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Mercedes Gámez, ha señalado en un comunicado que en la mesa de contratación celebrada este martes se ha procedido a conocer la oferta económica que FCC hace para gestionarlo de nuevo y que ronda los 14 millones de euros con el IVA incluido.

Gámez ha indicado que el alcalde, Javier Márquez, "o es un pésimo gestor o es un cínico", cuando "quiere sacar pecho de las supuestas mejoras que se brindan en este contrato cuando la ciudad ha soportado desde 2012 un sobrecoste pagado a esta multinacional de más de 20 millones".

Para la concejala socialista "no hay ahorro cuando se ha estado pagando un alto precio por un servicio que deja mucho que desear como el PSOE ha denunciado". Ha añadido que el PP "no puede vanagloriarse de tardar un mandato y medio en retomar el control del servicio más caro e importante de una capital".

Gámez ha señalado que de estos años de sobrecostes hay de momento una deuda pendiente de pago de más de siete millones de euros incluida en el presupuesto, por lo que "seguirán apareciendo facturas millonarias que hay que pagar con el dinero de todos".

Para Gámez, "esto da la razón al PSOE, que siempre ha mantenido que el PP ha pagado a FCC muy por encima de lo que costaba el servicio durante los seis años en los que la multinacional ha trabajado sin contrato en vigor cuando ahora se puede adjudicar por menos".

Del mismo modo ha indicado que FCC tiene pendiente la devolución de cuatro millones de euros por el cobro indebido de amortizaciones de vehículos que no se renuevan desde hace años, "una cuestión que podrían haber incluido como mejora técnica prioritaria".

Del mismo modo, ha explicado que hay servicios que siguen facturándose aparte y que no se entiende que no estén incluidos en el precio del contrato, caso de la limpieza de determinados puntos de la ciudad. Además, se considera una mejora que el servicio se preste los siete días de la semana, "que es lo que ahora tenemos". Finalmente, Gámez ha recordado que FCC ya no gestiona el vertedero municipal, con lo que "es evidente que la oferta económica tenía que ser menor".

Con todo este panorama, la edil ha señalado que el hecho de que la empresa proponga como mejoras campañas de concienciación y la puesta en marcha de un punto limpio móvil "están muy bien pero son un añadido a loa grandes flecos sueltos que hay con este servicio".

La viceportavoz espera también que el hecho de que la empresa haya lanzado una oferta sobre la gestión del papel y el cartón, hasta ahora en manos de Aprompsi, no se tenga en cuenta, ya que el Ayuntamiento prometió que dejaría esta prestación al margen del contrato de la recogida de basura y la limpieza para garantizar que esta asociación de personas con discapacidad intelectual pudiera seguir optando al mantenimiento de un servicio que viene prestando desde hace 24 años en la ciudad de Jaén.