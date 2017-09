Méndez de Vigo tacha de "desleal" anunciar "otoño calentito" en Educación y pide al PSOE que vuelva al pacto

12/09/2017 - 20:37

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez del Vigo, ha calificado de "deslealtad" que el PSOE haya anunciado un "otoño calentito" en materia de Educación. "Me parece que es una deslealtad empezar a decir a la gente que va a haber un otoño calentito", ha dicho el ministro en la sesión de control del Senado en la que respondía a una interpelación del PSOE sobre los problemas que afronta el sistema educativo en el comienzo del curso escolar.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"No me parece bien", ha insistido el ministro en relación el aviso realizado recientemente por la secretaria del PSOE de Educación, Luz Martínez Seijo. No es la primera vez que el ministro muestra su sorpresa por esta afirmación, aunque en esta ocasión ha insistido en que lo considera una "deslealtad" cuando se está trabajando por un pacto por la educación. Por ello, ha pedido a los socialistas que "vuelvan, que sigan en el Pacto".

En este sentido, ha insistido en que la sensación que han dado con este tipo de afirmaciones es que el PSOE no cree en el Pacto y que ha aprovechado para "pegar un regate contra el Gobierno". "Bajen el tono, trabajen en este pacto, lo necesitamos desde el punto de vista político", ha insistido en un "llamamiento a la responsabilidad".

EL PSOE PIDE MÁS INVERSIÓN EN 2018

Por su parte, el autor de la interpelación, el senador Francisco Menacho Villalba, que ha calificado los cursos de 2012 a 2016 como "periodo negro de la Educación española", ha recalcado que es el momento para que en los presupuestos para 2018 se recupere la inversión económica.

"Tenemos el triste honor de ser el quinto país de la UE por la cola con menos inversión en Educación con respecto al PIB --ha lamentado--. Tiene su ministerio una oportunidad ahora para que en los presupuesto de 2018 se acerque al 5% que es el objetivo de acercarnos a la media de la UE".

Previamente, Méndez de Vigo, había solicitado a los socialistas en el Senado que "estén ahí" para lograr el Pacto Social y político por la Educación y les había pedido que "no agiten fantasmas de caos" con el inicio del curso escolar, que, según ha dicho, "ha comenzado con normalidad y tranquilidad".

Méndez de Vigo respondía así al senador del PSOE, que le ha preguntado por los "problemas" del arranque del curso académico 2017-2018 y le ha reprochado que ya han pasado cuatro cursos y el Gobierno continúa "solo con su ley" (la LOMCE) mientras "tiene esperando a la oposición" para un pacto educativo que no llega.

"Otro curso más con una ley que sigue su camino", ha lamentado el senador José Fernández Blanco, que ha denunciado que el curso ha comenzado con tranquilidad "para quienes pueden pagar las tasas". "El curso comienza con un Gobierno aplicando sin fisuras la política educativa a costa de la mayoría social y un ministro que no está dispuesto a acabar con los principios de la LOMCE", ha aseverado.

Por su parte, el titular de Educación ha respondido al senador con algunas conclusiones del último informe de la OCDE, 'Panorama de la Educación', presentado este martes 12 de septiembre: "Las cifras van en la buena dirección, con la tasa de escolarización de infantil de las m¡más altas de la OCDE, la ratio de alumnos por profesor más baja y un salario docente en la media".

Asimismo, ha recordado al senador del PSOE que desde el ministerio, junto con la comunidad educativa y grupos políticos, "están trabajando en el pacto", que está "convencido" de que se logrará "si hay voluntad política y ganas de hacerlo". "El objetivo merece la pena lograrlo. Espero que ustedes estén ahí y no agiten fantasmas de caos", ha concluido.