Tribunales.- Citan a declarar este miércoles como investigado a José Martín (PSOE) por presunta prevaricación

13/09/2017 - 5:59

El secretario general del PSOE de Aljaraque y precandidato a la Secretaría General del PSOE de Huelva, José Martín, ha sido citado a declarar, en calidad de investigado, este miércoles a las 12,00 horas en la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad de documental en relación a unos expedientes de obras supuestamente realizados cuando él era diputado, concretamente en 2011.

HUELVA, 13 (EUROPA PRESS)

Cabe recordar que la semana pasada fue el propio Martín el que informó de esta citación defendiendo que su equipo y él abogan por "la transparencia". En esta línea, explicó que desconocía los detalles de estas obras y los pormenores de esta citación, al tiempo que precisó que en 2011 fue cuando entró como diputado en la Diputación Provincial.

"No conozco estas obras, me he enterado hoy de las mismas, así como que en la cédula de la investigación policial se me cita en calidad de diputado de la Diputación de Huelva y responsable de Infraestructuras", señaló, incidiendo en que él era el diputado de Economía y Personal y portavoz del equipo de gobierno del PSOE.

Por ello, remarcó que una de las acciones que haría personalmente sería "indagar por si ha habido algún tipo de error en esta citación", indicando además que lo contó públicamente por "un principio de ética".