La UCA celebra este miércoles el VII Congreso de Estudios Portuarios

13/09/2017 - 5:57

La Universidad de Cádiz (UCA), Logistop, la Red de Estudios Portuarios, el SAME y el grupo de investigación Hi-L-Plug, organizan este miércoles el VII Congreso de Estudios Portuarios y la I Jornada Internacional de Physical Internet.

CÁDIZ, 13 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la UCA en una nota, estas actividades, que se alargará hasta el día 15, se enmarcan en el programa conmemorativo del Tricentenario del traslado de la Casa de Contratación y del Consulado de Indias a Cádiz. El profesor de Organización de Empresas de la UCA, Luis López, coordina estas jornadas en el edificio Constitución 1812 de Cádiz.

El acto de inauguración, que tendrá lugar las 9,00 horas en la sala Lequerica, estará presidido por el vicerrector de Transferencia e Innovación Tecnológica, Francisco Javier Pérez, la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), José Luis Blanco, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, David Navarro, y el presidente de la Red Interdisciplinaria de Estudios Portuarios (RedEP) y profesor de la UCA, Luis López Molina, organizador del congreso.

El doctor Benoit Montreuil, director de la Cátedra de Coca-Cola en Atlanta (EEUU) y miembro del Georgian Institute of Technology, impartirá este miércoles, a las 10,00 horas, la conferencia inaugural titulada 'Hyperconnecting 'ports into the Physical Internet's worldwide logistics web' ('Hiperconectar los puertos en la red logística mundial de Pysical Internet').

El programa incluirá la participación de un centenar de expertos de 18 países que analizarán el puerto como eje estratégico, un repaso desde la historia, evolución y la actualidad, así como sobre los nuevos modelos logísticos más sostenibles basados en los fundamentos del PI, que destacan un mayor respeto por el medio ambiente, la eliminación de los retornos vacíos y el aumento de la hiperconectividad logística.

Una tercera temática se desarrollará en el III Congreso Nacional de Buceo Profesional (salón de actos del edificio Reina Sofía), que tratará sobre la evolución de esta actividad, los riesgos actuales y sus retos futuros.