Rajoy dice a iglesias que gobernar es "muy difícil" y requiere "menos demagogia"

13/09/2017 - 9:35

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo este miércoles al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que gobernar "es muy difícil" y requiere "estudiar" bien los asuntos y "menos demagogia de la que hace usted".

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Iglesias preguntó a Rajoy cómo piensa recuperar el dinero de los ciudadanos dedicado a rescatar a la banca.

Rajoy recordó que a finales de 2011 España vivía la mayor crisis económica en décadas y hubo que tomar "decisiones difíciles", controlar el gasto y hacer reformas, entre ellas la financiera para acometer un saneamiento "imprescindible" que pasaba por reestructurar entidades y recapitalizar.

Defendió que lo mismo hicieron países como Alemania, Francia, Reino Unido o Italia, y se hizo "con transparencia" y con el respaldo de organismos comunitarios e internacionales, y que la alternativa era quebrar, perder los ahorros de los depositantes e impedir el flujo de crédito y con ello la recuperación económica y del empleo.

"Por suerte" no hubo quiebra, no fue necesario un rescate de las cuentas del Estado, los depositantes conservaron sus ahorros y se acumulan ya cuatro años de crecimiento. Por tanto, concluyó que la decisión fue "muy positiva" y ahora queda ver cómo se privatizan las entidades que permanecen nacionalizadas y de las ventas de la Sareb para recuperar recursos de los destinados a ese saneamiento.

De esa respuesta, Iglesias concluyó que el Gobierno juzga "muy positivo" haber "regalado" 40.000 millones de los contribuyentes a los bancos, es decir, tres de cada cuatro euros que se destinaron a ese saneamiento.

Se preguntó si el Gobierno sabe lo que eso significa para miles de familias a las que los bancos no perdonan sus deudas y a las que incluso han desahuciado. Recordó que el propio Rajoy dijo en 2012 que ese crédito lo devolvería la banca, Luis de Guindos aseguró que no tendría coste para los ciudadanos y Soraya Sáenz de Santamaría reafirmó que no costaría "ni un euro".

De ello extrae dos conclusiones. La primera, que el Gobierno mintió, lo cual "no es una novedad" porque los dirigentes del PP "mienten desde que se levantan hasta que se acuestan". La segunda, "más terrible", es que el Ejecutivo no cumplió con su "obligación" de recuperar ese dinero, porque no era suyo sino de todos los ciudadanos.

Iglesias subrayó que con esos 40.000 millones se pueden hacer "muchas cosas", por ejemplo cuadruplicar la hucha de las pensiones. Con menos dela quinta parte se habrían evitado recortes en sanidad y con la mitad se habría mantenido la inversión en ciencia. No solo han mentido, concluyó, sino que "han demostrado ser unos incompetentes".

Rajoy reiteró que todos los países europeos tuvieron que hacer operaciones similares y recordó que el gobierno anterior había destinado ya más de 15.000 millones al sistema financiero. Con su tesis, dijo a Iglesias, habría quebrado la banca, se habrían perdido 490.000 millones en depósitos, todos los trabajadores del sector habrían perdido su empleo y no se habría recuperado el crédito y con él la recuperación.

Gobernar "es muy difícil", le alertó, requiere "estudiarse bien los temas" y también "hacer menos demagogia de la que hace usted".

(SERVIMEDIA)

13-SEP-17

CLC/gja