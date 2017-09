El Patio Herreriano cuelga mañana una muestra de la obra del arquitecto vallisoletano Alberto Campo Baeza

13/09/2017 - 10:41

La sala 8 del Museo Patio Herreriano de Valladolid cuelga desde este jueves la exposición 'Alberto Campo Baeza. Proyectar es investigar', una selecta compilación de la obra del citado arquitecto (Valladolid, 1946), en forma de planos y maquetas. La muestra se presenta en colaboracion con el Colegio de Arquitectos de Valladolid.

Con el lema 'Proyectar es investigar', el arquitecto vallisoletano nos introduce en su labor como proyectista reconocido, habiendo expuesto en ciudades como Chicago, Roma o Nueva York, a la vez que da relevancia a su labor como profesor investigador de la Escuela de Arquitectura de Madrid.

La exposición, vinculada a los actos del Día Mundial de la Arquitectura, pretende acercar a la ciudadanía la obra de uno de los arquitectos más relevantes del panorama contemporáneo español. Patio Herreriano es, sin duda, el marco idóneo para comunicar las virtudes artísticas de los proyectos de Campo Baeza, estableciendo un diálogo entre arquitecturas expuestas y expositivas que permanecerá abierto al público entre el 14 de septiembre y el 5 de noviembre de 2017.

La obra de Campo Baeza ha sido expuesta en lugares tan prestigiosos como la Basilica de Palladio en Vicenza, el IIT de Chicago, S. Pietro in Montorio en Roma, la Basílica de Santa Irene en Estambul, el Maxxi de Roma, o la American Academy of Arts and Letters en Nueva York, por citar sólo unos pocos.

Sin embargo, a Campo Baeza le hace especial ilusión esta exposición, por tratarse de la ciudad en la que nació, en la Academia de Caballería, y donde su abuelo materno, Emilio Baeza Eguiluz, fue arquitecto municipal, el que hizo el Casino de la calle Duque de la Victoria, en 1902, popularmente conocido como 'la pecera', por sus grandes ventanales a través de los que se puede ver a los socios del Casino, así como la casa del nº 12 de la calle Gamazo y algunas de las reformas de la Universidad.

LABOR DOCENTE EN MADRID

Campo Baeza, que en su día fuera el catedrático de Proyectos más joven de su Escuela de Arquitectura de Madrid, la ETSAM, acaba de ser nombrado Profesor Emérito, tras su consiguiente jubilación, por lo que seguirá dando clases de Master en Proyectos en Madrid.

El título de la exposición, es el de un texto de Campo Baeza hecho en exclusiva para esta exposición, y donde el arquitecto defiende que un proyecto de arquitectura es, debe serlo, un verdadero trabajo de investigación.

La exposición, muy sencilla, recoge en unos paneles blancos flotantes, imágenes y pequeñas maquetas, de los edificios más conocidos, construidos o proyectados por Alberto Campo Baeza. Desde las casas Gaspar y De Blas, hasta su última obra terminada, el Polideportivo para la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, pasando por la Caja de Granada o la casa del Infinito.

En muchos de los paneles se incluye una pequeña urna con una pequeña maqueta de la obra expuesta. Es el resultado de "la maqueta que cabe en una mano", que Campo Baeza propone a sus estudiantes para resumir en una pequeña pieza, lo más importante de cada obra.